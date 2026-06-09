En la Cámara de Diputados de la Nación fue presentado un proyecto de ley que propone instituir el 5 de junio de cada año como el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo.

La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional Esteban Paulón bajo el expediente 2688-D-2026, y plantea un reconocimiento formal al legado artístico y cultural de Carlos Alberto “Indio” Solari, figura central de la música popular argentina y ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El texto legislativo no se limita a la trayectoria musical del artista, sino que apunta a reconocer el fenómeno cultural que se desarrolló en torno a su obra, conocido como “cultura ricotera”. Según los fundamentos del proyecto, se trata de una identidad colectiva construida a partir de canciones, recitales y símbolos que atravesaron a distintas generaciones.

En ese sentido, el proyecto destaca que la obra del Indio Solari trascendió lo musical para convertirse en una referencia social y cultural, con letras que combinaron carga poética, mirada crítica y una fuerte capacidad de identificación colectiva.

El propio Esteban Paulón sostuvo que la propuesta busca visibilizar ese legado. “La muerte del Indio Solari puso en evidencia la magnitud de una expresión cultural que marcó a varias generaciones de argentinos… alrededor de ella se construyó una identidad colectiva, la cultura ricotera”, señaló.

Otro de los ejes centrales del proyecto es la reivindicación del pogo como práctica cultural. El texto lo define como una forma de participación colectiva y de encuentro, asociada históricamente a los recitales de Los Redondos y a las presentaciones solistas del músico.

Los fundamentos remarcan que, aunque el término no está incorporado en el diccionario de la Real Academia Española, sí figura en el Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, donde se lo describe como una expresión ritual de baile colectivo basada en saltos, empujones y movimiento grupal.

La iniciativa también invita a provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la norma y promover actividades conmemorativas en torno a la fecha.

El 5 de junio fue elegido por coincidir con el fallecimiento del “Indio” Solari en 2026, y busca consolidar una jornada de reconocimiento a su figura y al impacto cultural de su obra en la construcción de identidades colectivas dentro de la cultura popular argentina.