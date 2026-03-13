La industria automotriz presentó un nuevo avance en eficiencia energética: un motor híbrido capaz de consumir menos de 3,3 litros de nafta cada 100 kilómetros, una cifra que lo ubica entre los sistemas más eficientes desarrollados hasta ahora para vehículos de combustión combinados con tecnología eléctrica.

El sistema, denominado H12 Concept, fue desarrollado por la compañía Horse Powertrain, una empresa creada por los grupos automotrices Renault y Geely para investigar y producir nuevas soluciones de propulsión para el futuro de la movilidad.

El proyecto consiste en un motor naftero turbo de tres cilindros y 1,2 litros, diseñado específicamente para trabajar junto a un sistema híbrido que reduce el consumo de combustible y mejora la eficiencia general del vehículo.

Entre las mejoras técnicas que permiten alcanzar ese nivel de rendimiento se destacan una relación de compresión elevada de 17:1, un sistema optimizado de recirculación de gases, un turbocompresor mejorado y la reducción de fricciones internas mediante nuevos lubricantes. Gracias a estas modificaciones, el motor alcanza una eficiencia térmica cercana al 44,2%, un valor muy alto para un motor de combustión interna.

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Otro de los aspectos destacados es su compatibilidad con combustibles sintéticos o renovables, lo que podría reducir aún más las emisiones contaminantes. Según estimaciones de los desarrolladores, un vehículo equipado con este sistema podría emitir hasta 1,77 toneladas menos de dióxido de carbono por año en comparación con un auto convencional a nafta.

Por ahora, el H12 Concept se encuentra en fase de prototipo y todavía no tiene fecha confirmada de producción en serie. Sin embargo, la empresa ya fabricó las primeras unidades para realizar pruebas en vehículos reales y evalúa incorporarlo en modelos de marcas vinculadas al grupo, como Renault, Dacia, Nissan o firmas asociadas a Geely.

Este desarrollo refleja la estrategia de la industria automotriz de combinar electrificación con motores de combustión cada vez más eficientes, como una transición hacia formas de movilidad con menor impacto ambiental.

Si querés, también puedo adaptar esta nota al estilo de diario policial/impacto (más corto y con título más fuerte) o hacer una versión más breve para columna de Autos o Tecnología.