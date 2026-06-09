La propuesta fue presentada en el Congreso de la Nación y busca reconocer el fenómeno cultural que durante décadas generó el Indio Solari y el movimiento ricotero en todo el país. Según los impulsores del proyecto, el pogo trascendió el ámbito musical para convertirse en una expresión colectiva de identidad, pertenencia y manifestación popular.

La iniciativa plantea que el Día Nacional del Pogo se celebre cada 5 de junio, en coincidencia con la fecha en que murió el artista a los 77 años. La noticia de su fallecimiento provocó una enorme conmoción en la Argentina y derivó en homenajes espontáneos de miles de seguidores en distintos puntos del país.

El proyecto destaca especialmente el impacto cultural de los recitales de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, donde el pogo se convirtió en una de las expresiones más características del público. Con el paso de los años, las multitudinarias convocatorias del Indio Solari consolidaron esa práctica como una marca registrada del rock argentino.

Los autores de la propuesta sostienen que la figura del músico excede el ámbito artístico y forma parte del patrimonio cultural contemporáneo del país. En los fundamentos remarcan la influencia de sus letras, su independencia respecto de la industria musical tradicional y la construcción de un fenómeno popular que movilizó a generaciones enteras.

El Indio Solari fue cantante y compositor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que marcó la historia del rock nacional durante las décadas de 1980 y 1990. Tras la separación del grupo, continuó su carrera con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y mantuvo una convocatoria masiva que lo convirtió en una de las figuras más influyentes de la música argentina.

La iniciativa legislativa deberá ahora ser debatida en comisiones antes de llegar al recinto. Mientras tanto, el proyecto ya abrió un debate público entre quienes consideran que el pogo merece un reconocimiento cultural formal y quienes entienden que se trata de una propuesta simbólica vinculada al fuerte impacto que generó la desaparición física de una de las grandes leyendas del rock argentino.