Presidente de China deseó "estabilidad y prosperidad" para Hong Kong

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente chino, Xi Jinping, deseó hoy "estabilidad y prosperidad" para Hong Kong y comparó al distrito financiero con el territorio especial chino de Macao donde la fórmula de 'un país, dos sistemas' funciona de manera "exitosa".



Los dichos de Xi se dan en medio de una ola de protestas en Hong Kong que ya lleva medio año ante lo que se percibe como intentos chinos de recortar las libertades de que gozan los hongkoneses desde que la ex colonia británica fue devuelta a China, en 1997.



"En los últimos meses, nuestros corazones han estado preocupados por la situación en Hong Kong. Sin un entorno armonioso y estable, ¿cómo puede la gente vivir en paz y disfrutar de su trabajo?", se preguntó el mandatario durante su discurso de Año Nuevo.



Agregó que "la prosperidad y la estabilidad son los deseos de los compatriotas de Hong Kong y las expectativas de la gente en la madre patria".



Xi puso como ejemplo a la vecina Macao, donde, al igual que en Hong Kong, rige el principio 'un país, dos sistemas', que otorga un grado de autonomía en algunas áreas, en función de los acuerdos alcanzados con las metrópolis coloniales tras su retirada, que tendrán vigencia durante 50 años (hasta el 2047 en Hong Kong y hasta 2049 en Macao).



"Me sentí alentado por la prosperidad y la estabilidad en Macao. La práctica exitosa de Macao significa que el 'Un país, dos sistemas' es totalmente aplicable, alcanzable y popular", indicó el número uno del régimen comunista sobre la ex colonia portuguesa.



Xi también recordó el 70º aniversario de la fundación de la República Popular China, el pasado 1º de octubre, e hizo mención a los éxitos diplomáticos del país en 2019, año en que la cifra de países con relaciones con China subió a 180.



"Tenemos amigos en todas partes del mundo", afirmó, citado por la agencia de noticias EFE.



El presidente chino no hizo mención directa a la guerra comercial con Estados Unidos, de la que se espera que se firme la "fase uno" de un acuerdo próximamente- y se limitó a asegurar que China "no tiene miedo de las tormentas, los peligros y las barreras" y que está dispuesta a "unir sus manos" para promover el desarrollo pacífico a nivel global.