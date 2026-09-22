Gianluca Prestianni habló sobre su futuro y recordó que River estuvo cerca de contratarlo a fines de 2025, cuando todavía Marcelo Gallardo era el entrenador. El delantero de 20 años finalmente continuó en Benfica y actualmente atraviesa un momento que le permitió llegar a la Selección Argentina.

Consultado por aquella posibilidad, Prestianni explicó que hoy está feliz en Europa y que considera que todavía es muy joven para regresar al fútbol argentino. “Hoy estoy feliz en Europa, soy muy chico”, señaló el atacante.

La puerta quedó abierta

Aunque no descartó una futura llegada al Millonario, el delantero fue cauteloso al hablar de esa posibilidad. “Más adelante uno no sabe lo que puede pasar”, expresó Prestianni sobre un eventual regreso a la Argentina.

El futbolista también contó que sigue la actualidad de River por la presencia de Nicolás Otamendi, su amigo y excompañero en Benfica. El defensor actualmente forma parte del plantel del Millonario y también fue convocado a la Selección Argentina.

El pedido a Otamendi

Prestianni reveló que habló con Otamendi y le pidió que le guardara una camiseta de River. “Le dije que me guardé una remera”, contó el delantero al recordar el contacto con el defensor.

Además, celebró que Otamendi haya cumplido su sueño de jugar en River y reconoció que mira los partidos del equipo cuando puede. Por ahora, Prestianni continúa su carrera en Europa, aunque dejó abierta la posibilidad de que el futuro lo encuentre nuevamente en el fútbol argentino.