Presunta mala praxis en el Hospital Rawson por la muerte de una nena

​La Justicia investiga un caso de presunta mala praxis médica en el Hospital Rawson tras el fallecimiento de Alma Abigail Uliarte Alfaro, una menor de 11 años. En la jornada de hoy se llevó a cabo una pericia médica clave en el Complejo Forense de Tribunales para determinar la responsabilidad de los profesionales intervinientes en la atención previa al deceso.

​Patricia Uriarte, madre de la nena, acompañó la medida judicial y ratificó el reclamo familiar de esclarecimiento e imputaciones formales. Según la exposición de los hechos, Alma ingresó el 26 de noviembre a la guardia del centro asistencial con malestar general. A pesar del paulatino agravamiento de su cuadro médico, permaneció cerca de ocho horas en la sala de observación común sin que se le practicaran estudios complementarios ni interconsultas especializadas.

Alma Uliarte - la menor fallecida. Foto: Diario Huarpe





​La madre desmintió versiones iniciales sobre una rápida asistencia intensiva y aclaró que la menor fue derivada a terapia cuando ya carecía de signos vitales. Si bien el diagnóstico oficial post mórtem indicó un cuadro de meningitis, la querella cuestiona la atención dispensada y apunta a una demora determinante en la aplicación de los protocolos de emergencia.

​La investigación penal abierta busca establecer si existió omisión o negligencia en las urgencias pediátricas. Con las conclusiones que arroje la junta médica forense, el Ministerio Público Fiscal resolverá los pasos a seguir en la causa contra el personal del hospital. La familia de la menor sostiene la esperanza de que el proceso avance con transparencia para sentar un precedente judicial en la provincia.