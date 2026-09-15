Un giro decisivo se produjo en la causa judicial que busca esclarecer la muerte de una beba tras conocerse el resultado positivo del cotejo de ADN efectuado entre la madre denunciante y los restos de la recién nacida. La prueba biológica confirmó de forma irrefutable el lazo filial entre ambas, lo que permitió desechar por completo la hipótesis sobre una posible sustitución de la criatura.

El temor de la progenitora respecto a un potencial intercambio en el centro de salud había surgido a partir de un hecho fortuito ocurrido durante su internación, momento en que otra paciente que compartía su mismo apellido también dio a luz en el mismo establecimiento.

Ante esa incertidumbre, el Ministerio Público Fiscal, por intermedio de los fiscales Sebastián Gómez y Agostina Pérez, integrantes de la UFI Delitos Especiales, dispuso la toma de muestras de material genético durante el procedimiento de exhumación del cuerpo.

La exhumación había sido requerida con el objetivo principal de practicar estudios histopatológicos y forenses orientados a determinar la causa exacta del fallecimiento y evaluar el desempeño de los profesionales que atendieron el parto.

Con la filiación científicamente ratificada, los investigadores de la UFI Delitos Especiales concentran todos sus esfuerzos en establecer si existió una negligencia médica.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que la investigación por presunta mala praxis demandará un lapso prolongado, ya que la acreditación de una responsabilidad penal requiere recopilar abundante documentación, analizar historias clínicas, tomar declaraciones al personal de salud y aguardar las conclusiones definitivas de los análisis anatomopatológicos.