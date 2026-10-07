Presunta mala praxis en el Rawson: la bebé murió entre 12 y 24 horas antes de la cesárea

La investigación judicial por la muerte de la bebé de Guadalupe Tapia dio un giro decisivo tras conocerse los datos del informe forense. La autopsia determinó que la pequeña falleció como consecuencia de una “asfixia intraútero”, según las conclusiones a las que accedió 0264 Noticias.

Los resultados forenses revelados por 0264 Noticias confirmaron además que el deceso se produjo entre 12 y 24 horas antes de la cesárea. Este dato despeja dudas técnicas centrales y establece con precisión el momento exacto en que la pequeña dejó de existir antes del procedimiento quirúrgico.

La denuncia presentada por Guadalupe Tapia apuntaba a una supuesta mala praxis médica durante su atención en el Hospital Rawson. La madre sostuvo que reclamó la intervención en múltiples oportunidades tras presentar síntomas de alerta, dolor y la pérdida de movimientos fetales durante su estadía.

En su declaración, la mujer remarcó que solicitaba la cesárea con urgencia porque algo no andaba bien con la gestación. La confirmación ecográfica posterior ratificó que el corazón de la bebé había dejado de latir horas antes de ingresar finalmente al quirófano del nosocomio.

La causa sumó tensión por la confusión generada tras el nacimiento de otro bebé de una paciente con el mismo apellido Tapia el mismo día. Aquella coincidencia motivó la realización de un cotejo genético que ratificó formalmente el vínculo filial y descartó cualquier tipo de intercambio.