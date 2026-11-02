Presunta violación a una menor: la defensa de Bunda tiene testigos a favor

En el marco de la investigación contra Dylan Bunda Cortez, el joven imputado tras una fiesta de Halloween en Médano de Oro, la abogada defensora Viviana Belén brindó detalles clave del proceso judicial. Acompañada por el doctor Nicolás Ruerte, la letrada cuestionó la prisión preventiva dispuesta por la jueza Flavia Allende.

Durante sus declaraciones, Belén remarcó la importancia de la declaración del acusado y la incorporación de pruebas fundamentales para el expediente. "De parte de la defensa hay testimoniales, hay testigos muy presentes, muy puntuales, que ellos sí quieren estar presentes por Dilan, así que hoy en este momento te puedo decir que se han ofrecido de manera voluntaria testigos que estuvieron presentes en el día del hecho y que son mayores de edad. En esto te estoy hablando jóvenes entre 18 a 20 años", afirmó.

Respecto a lo acontecido durante la fiesta en el departamento Rawson, la letrada explicó la postura adoptada por el imputado de 18 años al momento de presentarse ante la Justicia. "Él tuvo la valentía de declarar. Él quiso dar su versión en sí de los hechos. Cómo sucedieron, qué fue lo que fue llevando una cosa a la otra, que él no la forzó, que él no la obligó", remarcó.

La defensa sostiene que el joven llegó acompañado por amigos y que no conocía con anterioridad a la adolescente. Según el relato de Bunda Cortez, luego de bailar un momento en el predio, ella se acercó e incitó el contacto que terminó en un sector apartado, por lo que la abogada sostuvo que la relación estuvo consentida.

Asimismo, la representante legal detalló que el acusado ignoraba la edad real de la menor al momento de la fiesta. "Ella quería saber primero la edad de él, bueno, él le dijo que tenía 18 años, porque si él fuera menor dijo que no le daría esta posibilidad. Él desconocía que ella tuviera 14 años. Aparte en ese momento él mismo le dijo que ella aparentaba tener más edad", indicó Belén.

En el relato brindado se mencionó además que la joven manifestó ser hija de una persona vinculada al Poder Judicial, situación que generó tensión y motivó que el grupo decidiera apartarse del lugar. La defensa había solicitado la libertad al entender que no existen riesgos de fuga ni entorproceso probatorio.

Sin embargo, la jueza Flavia Allende dictó un mes de prisión preventiva de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial. Esta resolución causó sorpresa al contrastar con otros casos donde las medidas se cumplen en dependencias policiales, mientras se aguardan nuevas testimoniales en la investigación penal preparatoria.

"Es lo que te genera la incertidumbre y de la misma gente que se da cuenta que ya un mes de prisión preventiva, de cumplimiento efectivo en el servicio penitenciario es lo que está haciendo ruido porque hay otros casos peores como vos dices y han podido estar en comisaría", concluyó la abogada.