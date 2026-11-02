La investigación por el presunto abuso sexual denunciado durante una fiesta en Médano de Oro tendrá este lunes por la tarde un nuevo avance. Comenzará la ronda de declaraciones de los menores de edad que estuvieron presentes en la reunión donde una adolescente de 14 años denunció haber sido abusada sexualmente.

Los testimonios fueron solicitados por el Ministerio Público Fiscal y se realizarán en las instalaciones de ANIVI. Por tratarse de menores de edad, las declaraciones serán tomadas mediante el sistema de videograbación, una modalidad que permite registrar sus testimonios y resguardar las condiciones en las que participan de la investigación.

La medida apunta a reunir información sobre lo que ocurrió durante la madrugada del 25 de octubre en una finca de Médano de Oro, en Rawson. La Fiscalía busca reconstruir las circunstancias del episodio denunciado y establecer qué pudieron observar los jóvenes que estuvieron en el lugar.

El avance de la investigación se produce mientras la defensa de Dylan Bunda Cortez, de 19 años, cuestiona la prisión preventiva de un mes que le impuso la jueza de Garantías Flavia Allende. La abogada Viviana Belén, junto al codefensor Nicolás Ruerte, sostuvo que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación y anunció que presentará testigos mayores de edad que estuvieron en la fiesta y que se ofrecieron voluntariamente a declarar.

Bunda, por su parte, declaró durante la audiencia de formalización y negó haber obligado a la adolescente a mantener relaciones sexuales. Según la versión que expuso ante la Justicia, el encuentro fue consentido y desconocía que la joven tenía 14 años.

En paralelo, familiares y amigos del acusado convocaron a una marcha para este martes 3 de noviembre frente a Tribunales, con el objetivo de reclamar su libertad y cuestionar la decisión judicial que dispuso su alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial.

QUÉ SE SABE HASTA AHORA DE LA CAUSA

El expediente se inició a partir de la denuncia de una adolescente de 14 años por un presunto abuso sexual ocurrido durante una fiesta de disfraces realizada en una finca de Médano de Oro. Según la hipótesis investigativa, la joven se habría apartado del sector donde se desarrollaba la reunión junto al acusado y allí habría ocurrido el ataque denunciado.

La Fiscalía también investiga si otros asistentes estuvieron presentes durante el episodio o registraron imágenes con sus teléfonos celulares. En ese contexto, se realizaron medidas para identificar a posibles testigos y secuestrar dispositivos que podrían aportar información.

Durante la audiencia de formalización, Bunda fue imputado por abuso sexual con acceso carnal. La jueza Flavia Allende dispuso un mes de prisión preventiva y fijó un plazo de un año para la investigación penal preparatoria.

Mientras la defensa sostiene que el encuentro fue consentido y prepara sus propios testimonios, el Ministerio Público Fiscal avanza con la recepción de declaraciones y otras medidas para determinar qué ocurrió aquella madrugada y establecer las responsabilidades penales que pudieran corresponder.