Dylan Bunda Cortez continuará detenido luego de que la jueza de Garantías Flavia Allende rechazara su excarcelación, en una audiencia donde intervinieron la ayudante fiscal Laura Maldonado y la abogada defensora Filomena Noriega. La magistrada valoró un mensaje escrito a mano dirigido a amigos que aún debían declarar y la falta de arraigo acreditado del imputado.

Según expuso Maldonado, el acusado habría escondido una nota en la funda de su celular para enviársela a sus amigos. En el escrito les decía que confiaba en ellos, que los necesitaba en ese momento y que todo iba a salir bien, sin que trascendiera cómo lo hallaron las autoridades.

La fiscalía entendió que ese papel buscaba influir en testigos pendientes de declarar, aunque no incluyera una orden directa para mentir. Allende vinculó el hecho con el artículo 299 del Código Procesal Penal, que prevé el peligro de entorpecimiento ante indicios de presión o influencia sobre testigos, coimputados o peritos.

Otro punto clave fue el supuesto arraigo deportivo en Alianza que habían invocado tanto la familia como el propio Bunda. Sin embargo, el entrenador del club declaró que el joven no entrenó ni volvió a jugar durante 2026, por lo que la acusación sostuvo que su entorno faltó a la verdad.

Noriega explicó que su asistido no regresó al club tras someterse a una operación de rodilla y aclaró que eso no implicaba dejar de ser futbolista. Aun así, la fiscalía remarcó que tampoco trabaja formalmente ni estudia, por lo que carece de vínculos laborales, educativos o deportivos que sostengan su libertad.

La acusación agregó que las pruebas reunidas refuerzan la hipótesis de abuso sexual con acceso carnal, delito con pena de entre 6 y 15 años de prisión. Entre ellas destacó la Cámara Gesell de la adolescente, donde el especialista de ANIVI resaltó un relato claro, coherente, preciso y sin contradicciones.

El profesional señaló que la menor pudo contextualizar lo ocurrido, relatar la secuencia del ataque y explicar cómo logró zafarse. También se sumaron testimonios de jóvenes que estuvieron en la fiesta y aportaron datos sobre el episodio y cómo encontraron a la víctima después del ataque.

Con esos elementos, la fiscalía sostuvo que seguían vigentes los motivos de la prisión preventiva y sumó el riesgo de fuga por la falta de arraigo y la pena en expectativa. Allende valoró la escala penal y los riesgos procesales, aunque extendió la medida por 1 mes y no por 4 meses como había pedido la fiscalía.

Fuente: Tiempo de San Juan,