Presunto abuso en una escuela: Educación confirmó la intervención de sus equipos

El Ministerio de Educación de San Juan activó sus equipos de intervención y contención tras la detección de un presunto caso de abuso en una escuela de la provincia. La situación involucra a una estudiante y a un grupo de alumnos, según explicó la ministra de Educación, Silvia Fuentes, quien señaló que ya se trabaja con los gabinetes escolares y equipos zonales para acompañar a la comunidad educativa.

Fuentes explicó que se trata de una situación que requiere un abordaje que excede la tarea cotidiana de la escuela y que, por ese motivo, intervienen distintos organismos y equipos especializados. “Son las cosas que suceden a diario en la escuela y que tenemos que abordarlas”, sostuvo durante una entrevista en la que fue consultada por la situación.

La funcionaria indicó que la institución cuenta con la contención de los gabinetes zonales y de los equipos que trabajan en el entorno escolar. El objetivo, según explicó, es intervenir no solamente sobre los compañeros de la estudiante involucrada, sino también acompañar al conjunto de alumnos que puedan verse afectados por lo ocurrido.

Intervención de equipos especializados

La ministra señaló además que ya tomó intervención el organismo provincial correspondiente a niñez y adolescencia, al que mencionó como un respaldo para los educadores frente a este tipo de situaciones.

Fuentes remarcó que, cuando una situación supera el ámbito estrictamente escolar, el Ministerio continúa trabajando desde las áreas que tiene a su cargo. En ese marco, el gabinete escolar dependiente de la Dirección de Gabinetes, a cargo de Luis Lucero, participa del abordaje.

La funcionaria también señaló que se están implementando dispositivos en otras escuelas de la provincia para favorecer la detección temprana de situaciones complejas que puedan afectar a estudiantes.

“Vamos a seguir conteniendo desde el lugar que nos ocupa”, afirmó Fuentes al referirse al trabajo que realiza Educación ante este tipo de casos.

Acompañamiento a la comunidad educativa

De acuerdo con lo explicado por la ministra, la intervención no se limita a la estudiante directamente involucrada, sino que contempla también al grupo de alumnos y al personal de la institución que pueda necesitar acompañamiento frente a una situación de estas características.

Fuentes evitó brindar detalles que permitan identificar a la estudiante y confirmó que tanto la situación como el grupo de alumnos involucrado ya fueron detectados por las autoridades.

El abordaje se desarrolla mientras se activan los mecanismos correspondientes ante una situación de presunto abuso, con intervención de los equipos especializados y de los organismos que tienen competencia en la protección de niños, niñas y adolescentes.