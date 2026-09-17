Presupuesto 2027: San Juan no tendría cambios en la coparticipación

La coparticipación para San Juan no tendría cambios significativos en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional, aunque la diputada nacional Nancy Picón aclaró que todavía resta analizar en detalle las planillas complementarias y el conjunto de partidas previstas para la provincia.

La legisladora sanjuanina explicó que el proyecto ingresó recientemente al Congreso y que los equipos técnicos comenzaron a revisar sus distintos componentes para determinar con precisión qué recursos recibirá San Juan. “En principio viene tal cual venía en el año anterior”, señaló al referirse a la coparticipación.

Picón indicó que se observa un incremento menor en los fondos coparticipables, aunque aclaró que el resultado final dependerá de los niveles de recaudación y de las variables contempladas en el Presupuesto. “No hay variables que sean ni muy superior ni muy inferior y que puedan perjudicar o beneficiar a la provincia de una manera especial”, sostuvo.

La diputada estimó que el análisis completo podría demandar aproximadamente una semana, debido a la cantidad de números y planillas que deben ser revisados antes de establecer una posición definitiva. En ese sentido, remarcó que todavía no comenzaron formalmente a discutir el Presupuesto dentro de la comisión específica.

Además de la coparticipación, los representantes sanjuaninos buscan determinar qué partidas y obras nacionales están contempladas para la provincia durante 2027. Picón señaló que también serán analizados los recursos vinculados con educación y salud, entre otros rubros que tienen impacto en las administraciones provinciales.

Respecto de la obra pública, la diputada sostuvo que el Gobierno nacional no tiene a este sector entre sus principales prioridades y destacó que la gestión de Marcelo Orrego decidió continuar con proyectos mediante recursos provinciales.

“Estamos estudiando todo lo que tiene que ver con los otros puntos que son también muy importantes, educación, salud”, explicó Picón, quien insistió en la necesidad de realizar un análisis “pormenorizado” antes de adelantar conclusiones sobre el impacto del Presupuesto 2027 en San Juan.

Uno de los temas que sí generó especial atención durante las primeras reuniones fue el capítulo referido a discapacidad. Picón señaló que se encuentran trabajando sobre los artículos 31 al 46 del proyecto y planteó la necesidad de avanzar en una nueva legislación que dé una respuesta permanente al sector, en lugar de establecer una emergencia que deba renovarse periódicamente.

En paralelo, la diputada se refirió a otros temas que forman parte de la agenda legislativa, como el eventual financiamiento para la adquisición de submarinos y fragatas, la reforma electoral y el proyecto para incorporar a San Juan al régimen de zona cálida.

Sobre este último punto, recordó que presentó junto al diputado Jaime una iniciativa para que determinados usuarios puedan acceder a una reducción del 50% en el componente subsidiado de la factura eléctrica. El proyecto contempla inicialmente a hogares con vivienda única, personas con Certificado Único de Discapacidad, jubilados de las Fuerzas Armadas y quienes perciben la jubilación mínima, mientras que también se busca incluir a las pymes.

Por el momento, el análisis del Presupuesto 2027 continúa en etapa técnica y, de acuerdo con lo señalado por Picón, no se advierten modificaciones sustanciales en la coparticipación que recibe San Juan respecto del esquema vigente.