La Cámara de Diputados de San Juan aprobó extender el período de sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre, por lo que el calendario parlamentario tendrá 30 días adicionales frente al cierre previsto para el 30 de noviembre. La decisión abre margen para avanzar con tres asuntos que todavía requieren definiciones: el Presupuesto 2027, el Código Procesal Penal Juvenil y la reforma electoral Elige. Sin embargo, las iniciativas no están en la misma situación: una todavía no fue presentada, otra atraviesa instancias de revisión y la tercera ya ingresó formalmente a la Legislatura.

El primer pendiente es el Presupuesto 2027. El Poder Ejecutivo comunicó a Diputados que diferirá su presentación por razones de orden técnico y a la espera de las pautas macrofiscales nacionales. El objetivo es contar con precisiones sobre los recursos, las transferencias y las variables económicas que Nación proyecta para el próximo año antes de cerrar el cálculo provincial de ingresos y gastos. El 25 de noviembre, el gobernador Marcelo Orrego ratificó que la aprobación del presupuesto nacional será clave para terminar de ajustar los números de San Juan. Por ahora, no hay una fecha confirmada para el envío del proyecto.

El segundo tema es el Código Procesal Penal Juvenil. El Gobierno provincial terminó de elaborar un texto de alrededor de 200 artículos, con la participación de representantes de la Fiscalía, la Corte de Justicia, Asesoría Letrada, abogados particulares, defensorías locales, la Defensoría Nacional y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Niñez. Antes de ingresar a la Cámara, el proyecto debe completar las revisiones institucionales y pasar por la firma del gobernador.

La iniciativa será el paso definitivo después de la ley complementaria y transitoria que Diputados aprobó por unanimidad a mediados de septiembre, tras la entrada en vigencia del régimen nacional el 5 de septiembre. Aquella norma, que partió de un proyecto de 18 artículos enviado por la Corte, incorporó herramientas como la conciliación, la reparación integral del perjuicio, la suspensión del proceso a prueba y el juicio abreviado, además de previsiones sobre financiamiento y la figura del supervisor.

La reforma electoral de San Juan

El tercer expediente es la reforma electoral que Marcelo Orrego envió el 24 de noviembre mediante el Mensaje N.º 74, registrado como 2946/2026. El proyecto tiene 198 artículos y propone derogar la Ley 2348-N, que regula el Sipad, para reemplazarlo por Elige (Elección Libre e Interna, Genuina y Equitativa). El esquema plantea que los partidos y frentes definan sus candidaturas mediante internas abiertas o cerradas y que cada agrupación llegue a la elección general con una sola candidatura por cargo. También incorpora la Boleta Única de Sufragio.

La prórroga hasta el 30 de diciembre no garantiza que los tres asuntos se conviertan en ley antes del cierre del año. Sí les da a los diputados un mes adicional para debatir una agenda que combina la planificación económica del próximo ejercicio, la reorganización del sistema penal juvenil y las reglas que podrían regir las elecciones provinciales de 2027.