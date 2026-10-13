La continuidad de las clases en los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) sigue sin una definición concreta en medio del conflicto por el financiamiento universitario. Guadalupe Aguiar y Edith Liquitay, representantes de los gremios docentes SIDUNSJ y ADICUS, explicaron que están a la espera de una respuesta institucional sobre la medida cautelar presentada por padres autoconvocados.

Durante una entrevista, las representantes gremiales sostuvieron que la intención de los docentes es retomar el dictado de clases con normalidad y continuar el proceso educativo junto con los estudiantes. Sin embargo, señalaron que el conflicto presupuestario condiciona el funcionamiento de la universidad y responsabilizaron al Gobierno nacional por la situación.

“Nosotros queremos estar en las aulas dando clases. Queremos estar con nuestros estudiantes y continuar el cursado como fuera normal”, expresaron al referirse a las dificultades que atraviesa la comunidad educativa.

Por el momento, no se informaron nuevas medidas para recuperar las jornadas perdidas ni un calendario específico para reorganizar el cursado. Según indicaron, los docentes trabajan desde principios de año en la adaptación de contenidos para afrontar las interrupciones.

Qué pasará con la recuperación de clases

Aguiar y Liquitay explicaron que la readecuación de los contenidos es una tarea que los docentes ya vienen realizando. No obstante, remarcaron que la continuidad pedagógica también depende de que la universidad cuente con los recursos necesarios para sostener sus actividades.

“Sin financiamiento esta universidad se va a desmoronar y no podemos permitirlo”, advirtieron. En ese sentido, señalaron que el presupuesto resulta fundamental para mantener los edificios, afrontar los servicios básicos y garantizar salarios adecuados para los trabajadores universitarios.

Sobre la medida cautelar impulsada por padres autoconvocados, las representantes gremiales indicaron que esperan una respuesta de la Universidad. No precisaron cuál será la resolución institucional ni qué efectos tendrá el planteo sobre el dictado de clases en los establecimientos preuniversitarios.

Clases públicas y marcha federal universitaria

En paralelo al reclamo por el financiamiento, este martes se desarrollan clases públicas para visibilizar el conflicto. Una de las actividades está prevista junto al Rectorado de la UNSJ, con una clase de Derecho Constitucional, mientras que por la tarde habrá otra sobre Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía.

Las actividades forman parte del plan de lucha del sector universitario, que exige al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La agenda continuará este jueves con una nueva Marcha Federal Universitaria. En San Juan, la convocatoria contempla una concentración multisectorial en la Plaza 25 de Mayo a partir de las 16. A las 17 está previsto el inicio de la movilización, que recorrerá el centro sanjuanino y finalizará frente al Rectorado de la UNSJ.

La convocatoria reúne a estudiantes, docentes, no docentes, autoridades universitarias y organizaciones sociales. Desde los gremios sostienen que la marcha busca reforzar el reclamo por los recursos destinados a las universidades públicas.

Mientras continúan las medidas de protesta, la situación de los preuniversitarios permanece pendiente de definiciones institucionales. Los docentes aseguran que quieren volver a las aulas y sostener el cursado, aunque todavía no se comunicó un esquema específico para recuperar las clases afectadas por el conflicto.