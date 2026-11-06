Preventiva para el "abuelo tirador" del barrio Malimán

Después de ocho meses de búsqueda, Sergio Eduardo González, de 59 años, fue detenido y llevado ante la Justicia por una serie de episodios con armas de fuego en el barrio Malimán, en Rawson. La fiscal Daniela Pringles consiguió que la jueza de la causa le dictara tres meses de prisión preventiva, mientras que la investigación tendrá un plazo de ocho meses.

La detención se concretó luego de un operativo de la Brigada de la UFI Genérica. Según informaron desde la Policía, los efectivos lo encontraron cuando salía de su domicilio en un Chevrolet Onix negro. Al advertir la presencia policial, González escapó, regresó a su casa y, cuando los uniformados rodearon la propiedad, saltó por los fondos hacia la vivienda de un vecino. Finalmente, con una orden de allanamiento verbal, lograron detenerlo.

Durante la audiencia, Pringles explicó que la Fiscalía lo buscaba desde febrero y que había realizado distintos procedimientos para encontrarlo. La investigación incluye episodios de disparos con personas heridas, allanamientos en los que se encontraron armas de fabricación casera y el secuestro de una pistola reglamentaria perteneciente a una policía, que había denunciado su sustracción y que fue encontrada en una camioneta que conducía el acusado.

La fiscal solicitó un plazo de ocho meses para investigar y una prisión preventiva por un período mayor al que finalmente concedió la jueza, quien resolvió que González permanezca tres meses en el Servicio Penitenciario.

Sergio Gonzalez. Foto: Diario Huarpe

Un tiroteo y un nieto herido

Uno de los episodios que forman parte de los antecedentes de la investigación ocurrió el 7 de febrero, alrededor del mediodía, en el barrio Malimán. Según el informe policial, durante una gresca entre dos grupos, un hombre que se movilizaba en una camioneta Toyota negra efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en una pierna de un adolescente, nieto de González, quien debió ser trasladado al Centro Asistencial René Favaloro.

La investigación policial señaló a González como el presunto autor de ese disparo. Sin embargo, Pringles aclaró que ese episodio en particular no fue incluido entre los hechos formalmente imputados en la audiencia. Explicó que, si bien los vecinos señalaron al abuelo como quien habría efectuado el disparo, el adolescente no quiso identificar de dónde había provenido el proyectil.

El 11 de febrero, en el marco de la investigación, se realizaron seis allanamientos en el barrio. Los procedimientos terminaron con el secuestro de 96 gramos de cocaína, $2.780.000, un arma tumbera, cartuchos y vainas servidas. También encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros en una Toyota Hilux. Por el hallazgo de estupefacientes intervino la Justicia Federal.

Una larga historia en el Penal

Durante la entrevista, la fiscal también describió los antecedentes de González y aseguró que pasó gran parte de su vida cumpliendo condenas en el Servicio Penitenciario.

Según indicó, sus primeras condenas datan de 1999 y llegó a cumplir penas de varios años. La última fue de diez años y la terminó hace aproximadamente dos o tres años.