El primer ministro británico, Andy Burnham, volvió a referirse a la disputa por las Islas Malvinas durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y aseguró que el Reino Unido se mantendrá “firme” frente a cualquier amenaza que, según su postura, afecte a los territorios bajo administración británica.

La referencia apareció mientras Burnham hablaba sobre el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y al Estado de derecho. En ese contexto, sostuvo que Londres mantendrá su posición no solo frente a Rusia, sino también ante situaciones que involucren “el derecho de los territorios británicos a seguir siendo británicos”, y mencionó específicamente a las Malvinas.

La disputa volvió a la agenda internacional

Las declaraciones se producen en un contexto de renovadas tensiones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido. Un día antes, el Gobierno argentino presentó una nota formal de protesta ante la Embajada británica por la extensión de licencias para la explotación de hidrocarburos en el área de las islas. Cancillería sostuvo que esas actividades son contrarias a la posición soberana argentina y anunció que continuará utilizando herramientas diplomáticas, administrativas y judiciales frente a las empresas involucradas.

El Reino Unido, por su parte, mantiene la administración de las islas y sostiene que su estatus debe responder a la voluntad de sus habitantes. Argentina rechaza esa interpretación y reivindica la soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

La ONU reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y, mediante distintas resoluciones, instó a ambos gobiernos a retomar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva.

Burnham también habló con Trump sobre Malvinas

Horas antes de su discurso, Burnham mantuvo un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York. Según informó oficialmente el Gobierno británico, durante la reunión el primer ministro planteó que su país “se mantendrá firme” frente a lo que considera amenazas vinculadas con las Islas Malvinas.

El encuentro tuvo especial atención porque en los últimos meses la posición de Washington sobre la disputa volvió a estar bajo análisis luego de declaraciones de Trump que abrieron interrogantes sobre el respaldo estadounidense a la postura británica.

La cuestión Malvinas también forma parte de la agenda argentina en la Asamblea General. El Gobierno de Javier Milei llegó a Nueva York con el objetivo de volver a plantear el reclamo de soberanía y de cuestionar las actividades hidrocarburíferas autorizadas por Londres en el Atlántico Sur.