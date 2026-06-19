

La primera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó a su fin y las 48 selecciones ya habiendo debutado, es momento de analizar la primera semana del torneo.

La primera jornada tuvo 24 partidos, con 75 goles marcados. El promedio, de 3,12 goles por partido, es el más alto de los últimos 68 años —desde la edición de 1958 en Suecia, que tuvo una media de 3,6 goles por encuentro.

Las últimas ediciones del Mundial tuvieron promedios muy similares: 2,67 en 2014; 2,64 en 2018; y 2,67 en 2022. El promedio más alto de la historia se registró en 1954 en Suiza, con 5,34 goles por partido.

Messi celebrando su gol ante Argelia.

Goles en contra

De los 75 goles marcados, cinco fueron en propia meta. Esta cifra es un récord para una sola jornada del torneo. El récord para un Mundial completo es de Rusia 2018, con 12 autogoles en todo el torneo. En Francia 1998, la primera jornada de grupos tuvo cuatro autogoles; esa era la marca para una sola jornada hasta esta edición.

Tiros de larga distancia

Los disparos desde fuera del área volvieron a estar de moda: 12 de los 75 goles (16%) se marcaron desde fuera del área. En la primera jornada de Catar 2022, no hubo ningún gol de larga distancia.

La estrella argentina Lionel Messi marcó dos de sus tres goles contra Argelia desde fuera del área. El ’10’ llegó a seis goles de larga distancia en Copas del Mundo, convirtiéndose en el líder histórico y superando al brasileño Roberto Rivellino, que marcó cinco.

Abbosbek Fayzullaev de Uzbekistán festeja su gol contra Colombia.

Debut con todo

Marcar dos goles en el debut en un Mundial no es fácil, pero esta edición demostró que los delanteros no sienten la presión: cuatro jugadores lo lograron en la primera jornada.

El primero fue el estadounidense Folarin Balogun, figura de la victoria 4-1 sobre Paraguay. El sueco Yasin Ayari repitió la hazaña en el 5-1 contra Túnez. El tercero fue el neozelandés Elijah Just en el 2-2 ante Irán. Y para cerrar, Erling Haaland cumplió con las expectativas en su estreno contra Irak.

Erling Haaland de Noruega celebra el gol convertido a Iraq.

Cuatro goles históricos

De las cuatro selecciones debutantes en el Mundial, tres marcaron su primer gol en la competición: Curazao, Jordania y Uzbekistán. Todas terminaron derrotadas en la primera jornada.

Curazao fue goleada 7-1 por Alemania, Jordania cayó 3-1 ante Austria y Uzbekistán perdió 3-1 contra Colombia. La única debutante que se quedó sin marcar fue Cabo Verde, que consiguió el mejor resultado: empató 0-0 contra España.

La cuarta selección en debutar como goleadora fue la RD Congo, que empató 1-1 contra Portugal. En su única participación anterior (como Zaire), el país había perdido sus tres partidos de la fase de grupos sin anotar.