El empresario Eduardo Elsztain, dueño de las minas Casposo y Hualilán en San Juan, salió a explicar públicamente los motivos por los que es accionista minoritario de Falkland Islands Company (FIC) y aseguró que mantendrá su participación, cercana al 2%, en la empresa de importancia estratégica para las Islas Malvinas.

La carta publicada en LinkedIn del empresario, también conocido por ser el dueño de IRSA y los principales shoppings del país, generó repercusión y llevó al canciller Pablo Quirno a salir en su defensa ante las críticas en redes sociales. "Todo lo contrario a traidor…", escribió el ministro en la red social X.

Elsztain justificó su participación en FIC como parte de una estrategia para "transformar nuestra relación con las Islas a partir del desarrollo económico y social". "Mi abuelo Isaac siempre me decía que si Argentina se hubiera involucrado económicamente en la vida de las Islas Malvinas durante todo el siglo XX, probablemente hubiéramos evitado la guerra", escribió.

El empresario recordó que la idea de comprar la Falkland Islands Company no fue original suya. "Perón intentó comprar la FIC más de una vez y también lo intentó el empresario metalúrgico César Cao Saravia en el '77", detalló. "La idea, que coincide con la estrategia diplomática de nuestro país desde hace décadas, era que estrechar los lazos sociales, económicos, culturales y productivos con las Islas Malvinas a través de una empresa argentina podía ayudar en el reclamo de soberanía".

Elsztain contó que comenzó a comprar acciones de FIC en 2005/06 y que en 2017, cuando los empleados de la empresa hicieron una oferta para comprarla, él decidió ofertar para quedarse con el control mayoritario. Sin embargo, la operación fue bloqueada por las autoridades británicas. "Al contrario de la cultura liberal de la bolsa inglesa, la propuesta fue bloqueada y prohibida por las autoridades británicas. Inclusive, Theresa May, primera ministra británica de la época, hizo declaraciones en contra de la compra de FIC por una empresa argentina", afirmó.

Sobre el futuro de su participación, allegados al empresario detallaron que en principio va a mantener esa participación, que definieron como "muy baja". No creen que venda por el momento, aunque podría hacerlo si el contexto local así lo requiere. También estaría dispuesto a intentar otra vez quedarse con el 100% de la empresa isleña, aunque está convencido de que Inglaterra no lo autorizará.

El empresario también se refirió a las críticas que recibió en redes sociales, donde algunos lo tildaron de "traidor". "Por mi edad, desde mis años de formación en el Colegio Nacional Buenos Aires y mi paso por la colimba, la causa Malvinas ha atravesado tanto mi vida privada como la del país. Pensar que podría haber aportado algo desde mi rol empresarial en este tema valió la pena, aunque haya fracasado. Si pudiera, no dudaría en volver a intentarlo", concluyó.

La participación de Elsztain en FIC volvió a mencionarse en los medios luego de los anuncios del presidente Javier Milei sobre un endurecimiento de las sanciones a las empresas proveedoras del archipiélago, y en el marco del inminente inicio de la explotación del yacimiento petrolero Sea Lion.

En San Juan, Elsztain es el principal accionista individual de Challenger Gold, la empresa australiana que desarrolla el proyecto Hualilán en Ullum, y también preside Austral Gold, operadora de la mina Casposo en Calingasta. Ambos yacimientos se encuentran vinculados operativamente mediante un acuerdo por el cual el mineral extraído en Hualilán se procesa en la planta de Casposo, generando actividad en los departamentos de Calingasta y Ullum.