Dos hermanos fueron condenados a prisión efectiva tras ser hallados responsables de un hurto ocurrido en un comercio de Capital. La resolución se dio mediante un juicio abreviado en el marco del sistema de Flagrancia.

El hecho ocurrió el pasado 7 de abril, alrededor de las 13:38, en un local comercial. Según la investigación, uno de los hermanos, identificado como Alfredo Vargas, ingresó al negocio y sustrajo una botella de fernet de una góndola, retirándose sin abonar el producto.

Minutos después, su hermano, Fausto Vargas, ingresó al mismo comercio. En ese momento, el personal ya había advertido la sustracción inicial a través de las cámaras de seguridad y salió en persecución del primer implicado.

Mientras se desarrollaba esa situación en el exterior, Fausto Vargas aprovechó para sustraer otros productos: un paquete de galletas y una horma de queso, que guardó en su mochila antes de retirarse.

Alfredo Vargas fue aprehendido en la vía pública, sobre Boulevard Sarmiento, luego de intentar huir y descartarse del elemento sustraído. En tanto, Fausto Vargas fue detenido en la intersección de Boulevard Sarmiento y Lemos, con los productos en su poder.

El damnificado reconoció los elementos sustraídos y aportó documentación que acreditó un valor total de $54.293,61, además de las filmaciones del comercio donde quedaron registrados ambos hechos.

Tras la intervención del Ministerio Público Fiscal y el procedimiento de Flagrancia, se resolvió el caso mediante juicio abreviado. Alfredo Vargas fue condenado a 3 meses de prisión efectiva, mientras que Fausto Vargas recibió una pena de 8 meses de prisión efectiva. Ambos continuarán detenidos bajo prisión preventiva.