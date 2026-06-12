Prisión preventiva para “Pequeño J” por el triple crimen en Florencio Varela

La Justicia Federal procesó con prisión preventiva a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, acusado de ser uno de los principales responsables del triple crimen de Lara Gutiérrez, de 15 años, y de Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20, ocurrido en Florencio Varela. El juez federal Jorge Ernesto Rodríguez consideró que existen pruebas suficientes para imputarlo como coautor de homicidio agravado.

La resolución sostiene que los asesinatos fueron cometidos con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía y en un contexto de violencia de género, en tres hechos que concurren de manera real. Para el magistrado, el imputado realizó aportes esenciales para concretar el plan criminal, descartando que su rol haya sido secundario.

Según la reconstrucción judicial, “Pequeño J” habría participado en distintas etapas del delito, desde la planificación inicial hasta la logística para captar y trasladar a las víctimas. También se lo vincula con el lugar donde permanecieron cautivas y con tareas de control dentro del inmueble en el que finalmente fueron asesinadas.

El fallo remarca que actuó con pleno conocimiento del plan y aceptó la posibilidad (e incluso la finalidad) de provocar la muerte de las tres jóvenes. Además, se señala que existió una división de tareas entre los involucrados, lo que refuerza la responsabilidad penal de cada uno.

La situación del acusado se agravó en los últimos meses, luego de que se ampliaran los cargos en su contra. Inicialmente, se había solicitado su extradición desde Perú, pero la incorporación de nuevos elementos permitió profundizar la investigación y sumar imputaciones.

En ese marco, la Justicia analiza posibles vínculos con una organización criminal dedicada al narcotráfico a gran escala. También se investigan hipótesis relacionadas con trata de personas, explotación sexual y lavado de activos.

Para los investigadores, el triple crimen podría estar ligado a disputas internas dentro de esa estructura narco-criminal. Una de las principales líneas sostiene que los asesinatos habrían sido ordenados como represalia por la presunta sustracción de drogas.

Las tres víctimas habrían quedado atrapadas en ese conflicto, en un ataque que se investiga como una venganza. La causa sigue en etapa investigativa bajo la órbita de la Justicia Federal y, con la detención de Valverde Victoriano, ya son 11 los imputados por el hecho ocurrido el 19 de septiembre del año pasado.