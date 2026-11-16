Un hombre quedó bajo investigación por un nuevo episodio de violencia contra su expareja, con quien mantiene una relación de más de 15 años y registra un extenso historial de conflictos judiciales. La situación tomó mayor gravedad por los antecedentes que existen contra el acusado, incluida una condena por robo simple en perjuicio de la misma mujer.

La causa llegó a la Justicia a partir de una denuncia presentada por la tía de la presunta víctima, quien actuó en su representación debido a que la mujer tiene una discapacidad y un retraso madurativo. La investigación contó con la intervención de la ayudante fiscal Silvina Zogbe.

Durante la audiencia, la funcionaria explicó que no se trata del primer conflicto entre ambos. Según detalló, a lo largo de los años existieron distintas denuncias penales contra el hombre, una condena condicional, una suspensión de juicio a prueba y actuaciones que llegaron al fuero de Flagrancia. Posteriormente, también recibió una condena de la UFI Cavig por el delito de robo simple contra la misma damnificada.

En cuanto al último episodio, Zogbe explicó que la Fiscalía tuvo especialmente en cuenta la reiteración de situaciones de violencia y los antecedentes judiciales. Por ese motivo, solicitó dos meses de prisión preventiva para el imputado.

Uno de los objetivos de la medida es poder entrevistar judicialmente a la mujer sin que exista ningún tipo de interferencia. Si bien tiene una discapacidad y un retraso madurativo, los informes psicológicos determinaron que está en condiciones de prestar declaración testimonial ante la Justicia.

La ayudante fiscal también advirtió sobre un círculo de violencia que se repite en esta relación, en el que la víctima habría presentado retractaciones y retomado el vínculo con el acusado en distintas oportunidades.

Aunque mantienen una relación sentimental desde hace más de 15 años, actualmente no convivían. La mujer frecuentaba el domicilio del hombre y no tienen hijos en común.

La Fiscalía considera que el encierro preventivo es necesario para proteger el desarrollo de la investigación, garantizar que la damnificada pueda declarar y evitar posibles presiones o interferencias por parte del acusado mientras avanza la causa.