El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y estableció el próximo 13 de noviembre como fecha para firmar el contrato de compraventa del 90% de las acciones de la empresa. La operación fue adjudicada por 340,2 millones de dólares a un consorcio privado, según lo dispuesto por el Ministerio de Economía mediante una resolución publicada este jueves 22 de octubre en el Boletín Oficial.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 1818/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo. El documento confirmó que el grupo integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX AQUA AR BV y Transclor SA resultó ganador de la licitación pública nacional e internacional convocada para transferir la participación estatal en la compañía.

Con esta decisión, la administración de Javier Milei avanza hacia la etapa final de uno de los procesos de privatización incluidos en su programa de reforma del Estado. Sin embargo, la transferencia todavía deberá concretarse mediante la firma del contrato y el cumplimiento de las condiciones establecidas para la operación.

Cuánto pagarán por AySA y quiénes comprarán la empresa

El consorcio adjudicatario presentó una oferta de 340.200.000 dólares, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y se ubicó en el primer lugar del orden de mérito establecido por la comisión evaluadora.

La segunda propuesta correspondió al grupo integrado por Roggio Roas SAU, Hidrosan Capital SAU, Aguas del Plata Participaciones SA, Benito Roggio e Hijos SA y Central Buen Ayre SA, que ofreció 285 millones de dólares.

De esta manera, la oferta ganadora superó a su competidora por 55,2 millones de dólares.

Las propuestas económicas fueron abiertas el pasado 8 de octubre mediante la plataforma CONTRAT.AR. Posteriormente, la comisión evaluadora recomendó adjudicar la operación al consorcio encabezado por Rowing, sin que se registraran impugnaciones dentro del plazo establecido.

El Ministerio de Economía también indicó que ambas ofertas resultaron razonables en relación con la valuación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Qué ocurrirá el 13 de noviembre con la privatización de AySA

La fecha establecida por el Gobierno marcará un paso decisivo para concretar la transferencia de las acciones estatales. Según la resolución, la Tesorería General de la Nación deberá informar al grupo comprador la cuenta bancaria en la que tendrá que depositar el monto acordado.

La operación contempla la venta de 135.000 acciones ordinarias Clase A, que representan el 90% del capital social y de los votos de AySA. Cada una tiene un valor nominal de $1.000.

El 10% restante de las acciones corresponde a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.

Una vez cumplidas las condiciones contractuales y concretada la firma, el consorcio privado podrá asumir el control accionario de la empresa encargada de prestar servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y distintos municipios del conurbano bonaerense.

Cómo comenzó el proceso de privatización de AySA

La privatización de la compañía fue habilitada por la Ley Bases, aprobada en 2024, que incluyó a AySA entre las empresas estatales sujetas a transferencia al sector privado.

Posteriormente, el Decreto 494/2025 autorizó la venta de al menos el 51% de las acciones estatales a un operador estratégico mediante una licitación pública. Sin embargo, el procedimiento finalmente contempló la totalidad de la participación del Estado nacional, equivalente al 90% de la empresa.

Durante 2026, el Ministerio de Economía avanzó con la convocatoria y evaluación de los interesados. En septiembre se analizaron las propuestas técnicas y en octubre se abrieron las ofertas económicas.

Con la adjudicación oficializada este jueves, el Gobierno estableció el cronograma para completar la operación. La resolución no dispone modificaciones en las tarifas del servicio, sino que regula las condiciones de la transferencia accionaria.