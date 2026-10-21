El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa estatal responsable de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida quedó reflejada en un edicto publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que informó modificaciones en el estatuto de la compañía y estableció un capital social de $6,69 billones.

La iniciativa se enmarca en el proceso autorizado por la Ley Bases y contempla la venta de una parte del paquete accionario a través de una licitación pública nacional e internacional. Sin embargo, el Estado mantendrá la mayoría de las acciones para conservar el control de una empresa estratégica para el sistema energético argentino.

El esquema prevé ofrecer el 44% del capital accionario a inversores privados y destinar hasta otro 5% a un programa de propiedad participada para que los trabajadores puedan convertirse en accionistas. El 51% restante continuará en manos estatales.

Qué centrales opera la empresa

Nucleoeléctrica Argentina tiene a su cargo las centrales Atucha I y II, ubicadas en la provincia de Buenos Aires, y Embalse, en Córdoba. En conjunto, las instalaciones cuentan con una potencia instalada de 1.763 megavatios y aportan alrededor del 7% de la energía eléctrica del país.

Atucha I permanece fuera de servicio desde septiembre de 2024 debido a los trabajos previstos para extender su vida útil. Según las proyecciones oficiales, la central podría volver a operar en 2027.

Los objetivos de la apertura al capital privado

El Gobierno anunció el plan en septiembre de 2025 y sostuvo que la incorporación de capital privado permitirá ampliar las fuentes de financiamiento y avanzar con proyectos estratégicos del sector nuclear.

Entre los objetivos figura la extensión de la vida útil de Atucha I y el desarrollo del proyecto de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II, vinculado a la gestión de los combustibles utilizados en la actividad nuclear.

Actualmente, el paquete accionario de Nucleoeléctrica está distribuido entre el Ministerio de Economía, que posee el 79%; la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con el 20%; y Energía Argentina (Enarsa), titular del 1% restante.

Con los cambios estatutarios y la definición del capital social, el proceso avanza hacia la venta parcial de la compañía, aunque el Estado conservará la participación mayoritaria.