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Privatización de Nucleoeléctrica Argentina: qué porcentaje venderá el Gobierno
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa estatal responsable de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida quedó reflejada en un edicto publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que informó modificaciones en el estatuto de la compañía y estableció un capital social de $6,69 billones.
La iniciativa se enmarca en el proceso autorizado por la Ley Bases y contempla la venta de una parte del paquete accionario a través de una licitación pública nacional e internacional. Sin embargo, el Estado mantendrá la mayoría de las acciones para conservar el control de una empresa estratégica para el sistema energético argentino.
El esquema prevé ofrecer el 44% del capital accionario a inversores privados y destinar hasta otro 5% a un programa de propiedad participada para que los trabajadores puedan convertirse en accionistas. El 51% restante continuará en manos estatales.
Qué centrales opera la empresa
Nucleoeléctrica Argentina tiene a su cargo las centrales Atucha I y II, ubicadas en la provincia de Buenos Aires, y Embalse, en Córdoba. En conjunto, las instalaciones cuentan con una potencia instalada de 1.763 megavatios y aportan alrededor del 7% de la energía eléctrica del país.
Atucha I permanece fuera de servicio desde septiembre de 2024 debido a los trabajos previstos para extender su vida útil. Según las proyecciones oficiales, la central podría volver a operar en 2027.
Los objetivos de la apertura al capital privado
El Gobierno anunció el plan en septiembre de 2025 y sostuvo que la incorporación de capital privado permitirá ampliar las fuentes de financiamiento y avanzar con proyectos estratégicos del sector nuclear.
Entre los objetivos figura la extensión de la vida útil de Atucha I y el desarrollo del proyecto de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II, vinculado a la gestión de los combustibles utilizados en la actividad nuclear.
Actualmente, el paquete accionario de Nucleoeléctrica está distribuido entre el Ministerio de Economía, que posee el 79%; la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con el 20%; y Energía Argentina (Enarsa), titular del 1% restante.
Con los cambios estatutarios y la definición del capital social, el proceso avanza hacia la venta parcial de la compañía, aunque el Estado conservará la participación mayoritaria.