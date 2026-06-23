El oficialismo consiguió este martes bloquear la sesión especial convocada por la oposición para avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados. La convocatoria fracasó por falta de quórum luego de que el PRO, la UCR y otros espacios aliados decidieran no ocupar sus bancas en el recinto.

La sesión reunió a 117 diputados, lejos de los 129 necesarios para habilitar el debate. De esta manera, el Gobierno evitó que prosperara una iniciativa impulsada por sectores opositores que buscaban que Adorni brindara explicaciones sobre las presuntas irregularidades detectadas en su declaración patrimonial.

El resultado fue producto de un acuerdo entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y bloques aliados. Como parte de ese entendimiento, La Libertad Avanza aceptó habilitar el tratamiento del tema en la comisión de Asuntos Constitucionales a partir de la próxima semana.

Sin embargo, el trámite legislativo todavía deberá atravesar otras instancias parlamentarias. Entre ellas aparece la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, cuya convocatoria aún no fue formalizada.

La decisión permitió al oficialismo ganar tiempo en medio de la controversia. Mientras la discusión parlamentaria se traslada a las comisiones, la atención se concentra ahora en el Senado, donde Adorni deberá presentarse el próximo 2 de julio para exponer su informe de gestión y responder consultas de la oposición.

Desde el PRO y la UCR sostuvieron que la convocatoria perdió sentido una vez que el oficialismo accedió a abrir el debate en comisión. Según esos bloques, el objetivo inicial de la sesión era precisamente habilitar el tratamiento legislativo del pedido de interpelación.

La oposición, en cambio, planteó una interpretación diferente del artículo 101 de la Constitución Nacional. Algunos sectores consideran que una interpelación puede aprobarse directamente por mayoría absoluta, sin necesidad de atravesar el trámite en comisión.

Los libertarios rechazaron esa postura y defendieron que el pedido debe seguir el procedimiento legislativo habitual. En esa línea, argumentaron que la iniciativa necesita dictamen previo o una mayoría agravada de dos tercios para ser tratada sobre tablas.

Durante la jornada también quedaron expuestas las diferencias dentro de la oposición. Mientras Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otros bloques menores dieron quórum, sectores de la UCR, el PRO, Innovación Federal y fuerzas provinciales optaron por no participar de la sesión.

Con la discusión postergada, el oficialismo logró evitar una votación que podía escalar el conflicto político y trasladó el debate sobre la situación de Adorni al ámbito de las comisiones legislativas.