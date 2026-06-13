Probation para un hombre que falsificó la firma de su ex para robarle el auto

En la ciudad de Caucete, un proceso judicial por falsificación de documentos federales concluyó con una resolución poco habitual en los tribunales. Domingo A., de 54 años, y Cristina A., de 50 años, evitaron enfrentar un juicio oral mediante un acuerdo de "suspensión de juicio a prueba" tras ser acusados de quedarse con un vehículo de manera ilícita.

Los hechos que motivaron la causa judicial ocurrieron el nueve de octubre de 2013. Según consta en las actuaciones, los imputados se presentaron en el Registro del Automotor número cinco con el objetivo de transferir la titularidad de un Chevrolet Corsa Clásico. Para este fin, utilizaron un Formulario 08 en el cual la firma de la vendedora había sido falsificada.

La víctima de la maniobra fue Nancy G., ex pareja del hombre procesado. Al detectar la irregularidad en la documentación del automóvil, la mujer realizó la denuncia correspondiente. La acusación se centró en la vulneración de la fe pública para modificar el estado registral del bien mediante el uso de un instrumento adulterado.

La defensa de los acusados, ejercida por la abogada María Filomena Noriega, propuso una solución alternativa para cerrar el conflicto penal. La justicia aceptó que la reparación del daño se realice mediante la donación de una caja de leche mensual por un plazo de 12 meses. Una vez completado este requerimiento, el remisero y su actual pareja quedarán eximidos de una condena y no registrarán antecedentes penales por este incidente.