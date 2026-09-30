El juez federal Sebastián Casanello procesó a Sergio Aguirre, exsocio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a dos exinterventores de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera), en una causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de una empresa de servicios tecnológicos.

La medida también alcanzó a Virginia Montero y Marcelo Petroni, quienes estuvieron al frente de la intervención de la obra social. El magistrado les atribuyó los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta.

La investigación se concentra en la contratación directa de Htech Innovation, empresa constituida por Aguirre en abril de 2024. Según el expediente, la firma no contaba con antecedentes, empleados registrados ni facturación previa antes de comenzar a prestar servicios para Osprera.

El contrato bajo investigación

De acuerdo con la resolución judicial, la causa analiza un presunto desvío de $247.836.858 vinculado con servicios de consultoría informática, procesamiento de datos y desarrollo de software que fueron adjudicados a Htech Innovation.

La primera contratación fue firmada durante la intervención de Virginia Montero, mientras que Marcelo Petroni, quien posteriormente quedó al frente de Osprera, renovó y amplió el vínculo comercial con la compañía.

Aguirre y Martín Menem habían conformado juntos en 2018 la firma TR Nutrition SRL, dedicada a la importación y comercialización de suplementos dietarios. La relación comercial previa entre ambos forma parte del contexto de la investigación, aunque el presidente de la Cámara de Diputados no figura entre las personas procesadas mencionadas en la resolución informada.

Además, María Casandra Mirabelli, madre de Aguirre y vinculada societariamente a Htech Innovation, también fue procesada en el expediente, de acuerdo con la resolución judicial reportada por distintos medios.

La causa continuó tras una decisión de la cámara

A comienzos de septiembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña había anulado el allanamiento realizado en el domicilio de Montero, el secuestro de su teléfono celular y las pruebas obtenidas a partir de ese procedimiento. También dejó sin efecto embargos que habían sido ordenados previamente.

Pese a esa resolución, la investigación continuó bajo la órbita del juez Casanello y con la intervención del fiscal federal Guillermo Marijuán. Los acusados habían sido convocados a indagatoria meses antes: Montero defendió la contratación realizada, mientras que Aguirre negó haber intervenido en el procedimiento mediante el cual su empresa obtuvo el contrato.