La Mesa Vitícola de San Juan mantuvo una reunión con el ministro de Producción, Gustavo Fernández, y demás funcionarios provinciales para analizar los principales problemas que atraviesa el sector y las posibles herramientas para acompañar a los productores. El encuentro se realizó en el departamento San Martín, y convocó a productores que pudieron plantear sus inquietudes directamente a las autoridades.

En diálogo con San Juan en Noticias, de Radio Mitre San Juan 95.1, el presidente de la Mesa Vitícola, Nicolás Yanzón, realizó un balance positivo del encuentro y destacó la importancia de haber generado un espacio de diálogo entre el sector productivo y el Gobierno.

"Nos sorprendió la concurrencia porque fueron unas 100 personas. Pudimos escucharnos y expresarnos, tanto nosotros como otros productores que no son miembros de la Mesa Vitícola, pero tuvieron la posibilidad de hablar cara a cara con los funcionarios", señaló.

Además de las autoridades del Ministerio de Producción, participaron representantes de Contingencias Climáticas, Calidad San Juan y organismos fiduciarios. Durante la reunión se repasaron las respuestas a un petitorio que los productores habían presentado anteriormente al Gobierno provincial.

Emergencia agropecuaria y asistencia a productores

Uno de los principales temas abordados fue la situación de los productores afectados por las contingencias climáticas. Según explicó Yanzón, los funcionarios informaron que avanzaron con los relevamientos de daños y que ya se encuentran disponibles los certificados correspondientes.

Estos documentos permitirán a los productores gestionar prórrogas en sus compromisos de pago ante organismos como Calidad San Juan y las entidades fiduciarias.

También se informó sobre subsidios destinados a productores de hasta 20 hectáreas, quienes deberán realizar los trámites correspondientes para acceder a los beneficios.

Respecto de la declaración de emergencia agropecuaria, el dirigente indicó que el procedimiento continúa avanzando y que todavía restan instancias administrativas, entre ellas la firma del gobernador y la posterior elevación a Nación.

Los créditos a tasa cero, un pedido en evaluación

Otro de los puntos centrales fue la solicitud de financiamiento a tasa cero para que los viñateros puedan afrontar los costos de producción en un contexto económico complejo.

Yanzón explicó que actualmente existen dificultades para alcanzar precios que permitan cubrir los gastos de la actividad, una situación que se agravó por los daños climáticos sufridos en distintas zonas productivas.

Sobre este pedido, señaló que todavía no hubo una respuesta favorable, aunque el ministro se comprometió a trasladar el planteo al gobernador Marcelo Orrego y al resto del gabinete para su evaluación.

"Estamos teniendo una condición de precios que de ninguna manera cubren los costos", expresó.

El dirigente aclaró que la intención es contar con herramientas financieras que permitan sostener la actividad y devolver posteriormente los fondos recibidos.

"El sector no quiere subsidios. Lo que quiere es una herramienta que en este momento necesita para poder seguir y empezar a ser competitivo", sostuvo.

El agua y los costos de producción

Durante la reunión también se abordaron cuestiones estructurales, entre ellas la situación del sistema de riego y las inversiones necesarias para mejorar la distribución del agua.

Yanzón, quien además se desempeña como consejero del Departamento de Hidráulica, planteó la necesidad de agilizar los mecanismos que permitan ejecutar los recursos disponibles para obras y mantenimiento.

Según explicó, una de las preocupaciones de los productores es garantizar que el agua llegue en tiempo y forma a las propiedades, especialmente a aquellas que buscan incorporar sistemas de riego tecnificado.

En ese sentido, mencionó la importancia del mantenimiento de canales, la infraestructura hídrica y la disponibilidad de personal para realizar estas tareas.

También se analizaron otros factores que inciden en la competitividad, como la carga impositiva, los cargos municipales y los costos relacionados con la inseguridad rural. El presidente de la Mesa Vitícola consideró que varios de estos problemas requieren un trabajo conjunto entre la Provincia, los municipios y los organismos nacionales.