Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se avanzó en medidas de contención para los productores agropecuarios que sufrieron pérdidas en sus cultivos por la caída de granizo en los últimos temporales de este año.

Por tal motivo, se efectuó entrega de fertilizantes y, además, se trabajó en un relevamiento a los productores que no estaban inscriptos en el Registro Único de Producción Agropecuaria (RUPA). En efecto, esta iniciativa impulsada desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, con la colaboración de la Sociedad de Chacareros, resultó una acción concreta orientada a acompañar a quienes quedaron fuera del sistema formal.

Las autoridades presentes reiteraron la importancia de que los productores gestionen su inscripción o actualización en el RUPA, requisito fundamental para acceder a programas de asistencia, financiamiento y acompañamiento técnico.

Además, se anunció que el equipo técnico de la Dirección de Desarrollo Agropecuario dictará cursos de manipulación de alimentos y brindará acompañamiento a productores interesados en certificar sus productos, garantizando estándares de calidad e inocuidad. En este sentido, se informó que el área incorporó a su equipo a una Licenciada en Alimentos, quien tendrá un rol clave en el fortalecimiento del sector.

Por su parte, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación informó sobre los avances del proyecto de instalación de paneles solares destinados a la Sociedad de Chacareros, el cual se encuentra próximo a ejecutarse.

También se destacó que continúan vigentes las líneas de financiamiento de la Agencia de Calidad San Juan, orientadas a impulsar la producción y el desarrollo de los emprendimientos agropecuarios.

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria y se anunció un trabajo que se realizará en conjunto con la Sociedad de Chacareros para la organización de una edición especial de la Feria Agroproductiva de San Juan, con el objetivo de fortalecer la comercialización y visibilización de los productores locales.

La actividad se llevó a cabo en el Mercado Concentrador de Rawson y contó con la presencia del ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, el director de Desarrollo Agropecuario, Leonardo Storniolo, el director de Contingencias y Registro de Productores, Alberto Gallardo, la directora de la Unidad Ejecutora Central Provincial de Proyectos Agropecuarios (UECPPA), Fernanda Moreno, y el presidente de la Sociedad de Chacareros de San Juan, Sergio López.

