El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación informó que ya se encuentra abierta la inscripción al Sistema de Mitigación de Riesgo (SMR) del SENASA, una herramienta indispensable para los productores de uva fresca que buscan comercializar su producción en el mercado interno y acceder a la exportación hacia Brasil.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de agosto de 2026 y está destinada a establecimientos productivos de San Juan y Mendoza, en el marco de la normativa fitosanitaria vigente.

Un requisito para acceder al mercado brasileño

La adhesión al Sistema de Mitigación de Riesgo permite a los establecimientos habilitados comercializar uva fresca sin necesidad de aplicar el tratamiento cuarentenario con bromuro de metilo para el control de la Lobesia botrana, siempre que se cumplan las medidas de monitoreo, prevención y manejo establecidas por el programa.

Esta modalidad representa una ventaja para los productores, ya que facilita el ingreso de la fruta al mercado brasileño bajo los protocolos sanitarios acordados.

Cómo realizar el trámite

La inscripción deberá concretarse a través de la plataforma SIGTrámites del SENASA, ingresando mediante el portal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y adhiriendo el servicio correspondiente.

Además, los centros de empaque, frigoríficos, establecimientos de distribución y fraccionadores que reciban fruta de establecimientos adheridos al sistema también deberán inscribirse en el SMR, con una anticipación mínima de 15 días antes del ingreso de la producción.

Más competitividad para la producción sanjuanina

Desde el Ministerio de Producción destacaron que esta herramienta busca fortalecer la competitividad de la vitivinicultura local, facilitar el acceso a mercados estratégicos y consolidar el posicionamiento de San Juan como una de las principales provincias productoras y exportadoras de uva fresca del país.

Quienes necesiten más información sobre el procedimiento podrán comunicarse con la oficina local del SENASA al teléfono 4231489 o escribir al correo electrónico [email protected].