El sector yerbatero atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente, caracterizado por una profunda devastación económica que pone en riesgo la subsistencia de unas 50.000 familias agricultoras en la provincia de Misiones. E

sta compleja situación se agravó tras la desregulación de las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) —impulsada por el gobierno de Javier Milei—, la cual eliminó la potestad del organismo para fijar precios mínimos de referencia. Mientras la cosecha acumulada en 2026 registra una caída interanual superior al 5% y pequeños agricultores enfrentan deudas o migran temporalmente a países vecinos, las autoridades nacionales defienden el esquema de libre mercado argumentando una baja en los precios al consumidor y un incremento en las exportaciones.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el presidente de la asociación civil de productores yerbateros del norte (ACPYN), Julio Petterson, trazó un diagnóstico alarmante sobre la rentabilidad y el funcionamiento de la actividad. Según señaló, las condiciones actuales obligan a trabajar por debajo de los costos reales de producción en un contexto afectado por la inflación y los reiterados aumentos en los combustibles.

Petterson manifestó que el kilo de hoja verde debería rondar entre los 630 y 640 pesos, pero lo que realmente se paga en el secadero oscila entre los 230 y 280 pesos, lo que equivale a trabajar estrictamente a pérdida y encaminarse a la fundición.

Caída histórica de rentabilidad

Como núcleo central de esta problemática, el referente rural apuntó contra el impacto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, al que calificó como un verdadero certificado de defunción para los productores primarios.

Informes recientes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y estadísticas operativas confirman que los costos reales superan ampliamente lo que el mercado paga en chacra, arrojando una pérdida unitaria que golpea con dureza al eslabón inicial de la cadena.

A esto se le suma que los pagos ya no se realizan al contado, sino mediante plazos extendidos de hasta 120 días y un incremento preocupante de cheques rechazados.

Al comparar la ganancia porcentual actual con periodos históricos complejos, Petterson destacó que la participación del productor sobre el valor del paquete en góndola cayó a un piso histórico del 4 por ciento, cuando en la peor época de la historia argentina o durante la gestión de Carlos Menem se ubicaba al menos entre el 8 y el 9 por ciento.

Concentración de grandes molinos

Por otro lado, Petterson advirtió que los únicos beneficiados dentro de toda la cadena comercial son los grandes molinos y acopiadores, quienes concentran el negocio y se quedan con diferencias extraordinarias que se alejan de las familias que sostienen la actividad en la tierra colorada.

Indicó además que, aunque la exportación y el consumo interno muestran signos de crecimiento y buenos márgenes globales, ese éxito comercial no se traslada al precio que percibe el agricultor, en un escenario donde la yerba mate se ha convertido incluso en un sustituto de comidas para sectores vulnerables ante la necesidad económica imperante.