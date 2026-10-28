Dos productores rurales de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, iniciaron una acción judicial contra el Gobierno de Axel Kicillof para exigir explicaciones sobre el destino de los $2,3 billones anunciados para prevenir los efectos del fenómeno climático de El Niño. La presentación busca acceder a documentación oficial sobre la distribución del dinero, las obras hidráulicas previstas y el mantenimiento de caminos rurales.

El reclamo fue presentado el 22 de octubre mediante una acción de amparo por acceso a la información pública contra la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Los productores sostienen que previamente habían solicitado información a las autoridades, pero no obtuvieron respuestas dentro de los plazos establecidos.

Según trascendió, el primer pedido formal fue ingresado el 22 de julio ante la cartera de Infraestructura. Sin embargo, ante la falta de contestación, el 4 de septiembre se configuró una denegatoria tácita, situación que permitió avanzar con la presentación judicial.

El objetivo de los demandantes es conocer cómo se administrarán los recursos anunciados por Kicillof en agosto, cuando presentó el Plan de Gestión del Riesgo Climático para afrontar posibles lluvias intensas e inundaciones vinculadas con El Niño.

Qué información exigen los productores rurales

La demanda solicita que la administración bonaerense entregue los expedientes administrativos que respaldan el programa, además de los estudios técnicos utilizados para definir las intervenciones.

Entre los principales puntos, los productores requieren detalles sobre las partidas presupuestarias asignadas, los montos efectivamente ejecutados y las posibles modificaciones en la distribución del dinero. También pretenden conocer si existen préstamos internacionales o créditos destinados a financiar las obras.

Otro aspecto central está relacionado con las empresas contratadas para desarrollar los trabajos. En ese sentido, solicitan acceder a los procesos de licitación, contratos, certificados de obra, pagos realizados e informes de inspección.

El pedido hace especial hincapié en las obras previstas para la Cuenca del Río Salado, particularmente en la Subregión A3 y en Carlos Casares, una zona donde el deterioro de los caminos rurales y los anegamientos representan dificultades para la actividad agropecuaria.

Además, buscan determinar qué intervenciones se realizaron durante 2025 y 2026 en canales, alcantarillas y sistemas de drenaje, cuáles permanecen pendientes y qué medidas de mantenimiento están previstas.

Qué respondió el Gobierno de Axel Kicillof

Luego de conocerse la presentación judicial, desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense aseguraron que responderán el pedido de informes a la brevedad.

Mientras tanto, los productores mantienen su reclamo para que se informe de manera documentada el destino de los recursos públicos y el grado de avance de los proyectos destinados a reducir los efectos de las inundaciones.

La presentación también menciona como antecedente un fallo judicial vinculado con el acceso a información sobre obras de alcantarillado en la ruta provincial 50, en Carlos Casares, donde la Justicia ordenó a las autoridades municipales completar la documentación requerida.

Con esta nueva acción, el conflicto por las obras de infraestructura rural sumó un capítulo judicial, mientras crece la preocupación de los productores por las consecuencias que podrían generar las lluvias intensas sobre los campos y los caminos utilizados para trasladar la producción.