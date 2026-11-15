Después de la feroz tormenta de granizo de la noche del viernes último, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación inició un despliegue relevamientos para hacer las primeras evaluaciones sobre el impacto en la superficies productivas afectadas por el fenómeno climático.

De acuerdo con los primeros datos preliminares difundidos por fuentes de la cartera, las zonas que sufrieron el impacto más intenso se concentran en Media Agua (Sarmiento) y en distintos sectores del departamento 25 de Mayo.

En particular, las referencias iniciales apuntan hacia parajes como La Chimbera y Casuarinas, aunque las autoridades aclararon que por el momento no se cuenta con un panorama definitivo sobre la cantidad exactas de hectáreas dañadas ni sobre la magnitud de las pérdidas en las plantaciones.

Uno de los factores que causó mayor alarma entre los productores fue el inusual tamaño de las piedras de hielo que cayeron durante el fenómeno climático, lo que multiplicó el temor por el grado de afectación en los cultivos en plena temporada productiva.

Departamentos bajo observación

Además de los departamentos del sur provincial, las autoridades mantienen bajo estricta evaluación la situación en Valle Fértil, donde se estimaba que el temporal también podría haber dejado consecuencias en zonas rurales.

Por lo pronto, equipos técnicos de la cartera productiva continúan recorriendo el territorio y reuniendo información directa para establecer con precisión el alcance total de la tormenta y coordinar las medidas de asistencia necesarias para los productores perjudicados.