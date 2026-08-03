En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, la Dirección de Materno-Infancia de San Juan realizó este lunes una exposición en el Centro Cívico destinada a madres, familias y a todas las personas interesadas en conocer más sobre lactancia y crianza.

La actividad se desarrolló de 10 a 12 horas, y contó con distintos stands atendidos por profesionales de la salud. Allí se brindó información práctica y se realizó consultas sobre diferentes aspectos relacionados con la crianza y el cuidado de bebés y niños.

La jefa de Pediatría de Materno-Infancia, Dra. Alejandra Amante, explicó a DIARIO HUARPE que uno de los espacios estará dedicado a nutrición y permitirá aprender cómo extraer y conservar correctamente la leche materna, especialmente pensando en aquellas madres que deben regresar a sus trabajos.

También hubo un stand de salud sexual y reproductiva, otro de vacunación y uno de pediatría, donde abordó el control integral de salud de los niños.

Uno de los espacios estuvo destinado a RCP y primeros auxilios, con demostraciones de técnicas de reanimación cardiopulmonar para lactantes y niños. Además, los profesionales enseñarán cómo realizar maniobras de desobstrucción de la vía aérea ante episodios de atragantamiento, una situación que puede presentarse con frecuencia durante los primeros años de vida.

La importancia de promover la lactancia materna

Amante remarcó que la Semana de la Lactancia busca principalmente promover el derecho a la lactancia materna y brindar herramientas para que las madres puedan atravesar este período con acompañamiento y sin dificultades.

"La lactancia materna es el alimento principal y más importante que podemos brindarle a nuestros hijos", explicó la doctora Amante, al destacar que aporta los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo del niño y también defensas que contribuyen a proteger su salud.

La pediatra señaló además que el acompañamiento durante los controles médicos resulta fundamental para fortalecer la lactancia y despejar dudas.

Según explicó, la leche materna tiene además características prácticas que facilitan la alimentación del bebé: está disponible, tiene la temperatura adecuada y no requiere preparación previa.

Beneficios también para la madre

La lactancia no solamente aporta beneficios para los bebés. De acuerdo con lo señalado por Amante, también puede favorecer a las madres, entre otros aspectos, en la recuperación del peso y en la prevención de determinadas enfermedades, además de contribuir al fortalecimiento del vínculo entre la madre y su bebé.

Por eso, desde Materno-Infancia buscan que las mujeres puedan contar con acompañamiento profesional durante todo el proceso y evitar que la lactancia se convierta en una experiencia dolorosa o angustiante.

Dónde pedir ayuda si aparecen dificultades

La exposición se realizó únicamente este lunes, pero las actividades por la Semana de la Lactancia continuarán hasta el 7 de agosto en distintos centros de salud y hospitales de la provincia.

Cada establecimiento desarrollará propuestas y charlas vinculadas con la lactancia, la crianza y el cuidado de bebés y niños.

Las madres que no puedan acercarse al Centro Cívico este lunes pueden concurrir al centro de salud o hospital más cercano para consultar cuándo se realizarán las actividades y recibir orientación.

Amante destacó que en los consultorios externos pueden encontrar obstetras, médicos de familia y ginecólogos que brindarán asesoramiento para acompañar el proceso.

La especialista hizo especial hincapié en que la lactancia no debería generar dolor o molestias persistentes. Si una madre atraviesa dificultades, recomendó consultar con profesionales para identificar qué está ocurriendo, corregir la técnica si fuera necesario y recibir el acompañamiento adecuado.