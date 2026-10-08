Una profesora australiana de 32 años enfrenta 9 cargos por presunto abuso sexual contra un alumno menor de 16 años, por hechos que habrían ocurrido durante seis meses de 2017 en una escuela de Sídney y durante un viaje escolar. La docente, identificada como Deandra Kontou, fue detenida en septiembre y actualmente permanece en libertad bajo fianza.

Los hechos denunciados se remontan a la época en que Kontou trabajaba como profesora de Geografía en Newington College, una de las instituciones educativas más prestigiosas de Sídney. En ese momento era conocida por su apellido de soltera, Deandra Haralambidis.

Según los documentos judiciales citados en el caso, la acusación sostiene que la docente habría mantenido distintas situaciones de carácter sexual con el adolescente durante el período investigado.

Qué sostiene la acusación

De acuerdo con la denuncia, Kontou habría mostrado contenido indecente al alumno y habría mantenido conversaciones con él mediante mensajes para preparar situaciones posteriores.

La acusación también sostiene que la profesora habría obligado al adolescente a realizar actos sexuales sin su consentimiento. Parte de los hechos habría ocurrido durante el horario escolar, dentro del predio de Newington College, ubicado en Stanmore, o en sus inmediaciones.

Uno de los episodios denunciados habría ocurrido durante una excursión escolar a Fitzroy Island, ubicada frente a la costa de Queensland, a unos 1.900 kilómetros de Sídney.

Según la investigación, durante ese viaje la docente habría tocado sexualmente al estudiante en dos oportunidades y habría cometido otro abuso sexual.

El alumno habría contado lo sucedido a otro profesor que participaba de la excursión. A partir de esa revelación, Kontou habría sido separada del grupo.

La situación de la profesora

Tras conocerse las acusaciones, Kontou renunció a su puesto en Newington College en 2019. Sin embargo, cinco años después comenzó a trabajar en Georges River College, otra institución educativa de Australia.

La docente fue detenida en septiembre de este año y posteriormente obtuvo la libertad bajo fianza. Como parte de las condiciones impuestas, debió entregar su pasaporte y presentarse diariamente ante la Policía.

Además, tiene prohibido ingresar a escuelas o enseñar a menores. Tampoco puede permanecer a solas con niños sin la presencia de un padre, tutor u otro adulto responsable.

Su acreditación como docente fue revocada mientras avanza el proceso judicial.

Cuándo deberá presentarse ante la Justicia

Kontou fue citada para comparecer ante el tribunal de Burwood el próximo 26 de noviembre, donde continuará el proceso por los 9 cargos que enfrenta.

Las acusaciones todavía deben ser resueltas por la Justicia australiana y la docente no ha sido condenada por estos hechos.

Por su parte, Newington College manifestó que no tolera conductas que contradigan sus estándares profesionales o las leyes vigentes. El caso continúa bajo investigación y será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes.