Programa Raíces impulsa a 40 emprendedores a profesionalizar sus proyectos

El Programa Raíces, impulsado por la Fundación Loma Negra junto a distintas instituciones de la provincia, inició su séptima edición con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor y brindar herramientas concretas a personas que buscan desarrollar y profesionalizar sus proyectos.

La iniciativa está destinada principalmente a emprendedores de Rivadavia, departamento donde está inserta la Fundación Loma Negra, aunque también participan personas de Capital, Santa Lucía, Rawson y otras zonas. En esta edición se recibieron cerca de 150 interesados y, tras el proceso de selección, fueron elegidos 40 participantes.

La propuesta prioriza emprendimientos que produzcan o desarrollen sus propios bienes o servicios. Por ese motivo, uno de los principales criterios de selección fue dejar en segundo plano los proyectos vinculados exclusivamente con la reventa y poner el foco en quienes incorporan producción, creatividad o elaboración propia.

Tres meses para transformar una idea en un proyecto

Ayelén Climent, responsable de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), explicó que la institución participa por séptimo año consecutivo en la coordinación del programa y en la administración de los fondos destinados a la propuesta.

Las capacitaciones se desarrollan durante tres meses, los sábados de 9 a 12, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Allí los participantes trabajan sobre herramientas vinculadas con el modelo Canvas, la identificación de clientes, estrategias de comercialización, marketing y comunicación.

"Queremos que se vaya sabiendo cómo comunicar su emprendimiento, pero para comunicarlo las ideas tienen que estar claras", explicó Climent. En ese proceso, los participantes trabajan para construir una imagen definida de sus proyectos y terminan la capacitación con herramientas para realizar un pitch y presentar sus iniciativas ante distintas oportunidades y beneficios.

El acompañamiento no queda limitado a las clases. El programa cuenta con docentes de la universidad, un administrador de empresas como coordinador de tutores y alrededor de 12 estudiantes avanzados que acompañan a pequeños grupos de emprendedores. La intención es que cada participante pueda aplicar en su propio proyecto los conocimientos adquiridos.

Además, la capacitación es gratuita. A cambio, se requiere compromiso, asistencia y participación sostenida durante los tres meses, ya que los emprendedores son acompañados individualmente hasta la instancia final, prevista para noviembre, cuando recibirán sus certificados.

Una red para sostener los emprendimientos

El Programa Raíces articula el trabajo de la Fundación Loma Negra con instituciones educativas, organizaciones sociales, empresas y organismos vinculados al desarrollo productivo. Entre los aliados mencionados se encuentran la UCCuyo, Fundación Toyota, Fundación Bolsa de Comercio, Porto Gelato, la Unión Vecinal del barrio Camus y el municipio de Rivadavia.

Para Ana Laura Peñaloza, integrante del equipo de la Fundación Loma Negra, Raíces forma parte de una estrategia más amplia de inversión social que también incluye otros programas. En este caso, el objetivo específico es "trabajar y fortalecer el ecosistema emprendedor".

La apuesta apunta a que una idea pueda convertirse progresivamente en un proyecto con herramientas de planificación y posibilidades concretas de crecimiento. La capacitación busca que los emprendedores no solo sepan producir, sino también identificar a quién vender, cómo comunicar lo que hacen y cómo organizar su actividad.

Ricardo Nieto, presidente de la Unión Vecinal del barrio Camus, destacó la importancia de generar oportunidades para quienes buscan comenzar un camino propio. Desde su experiencia como emprendedor, consideró que muchas veces lo que necesita una persona es "una posibilidad" para ponerse en movimiento.

"El emprendedor es aquel que no se para nunca, no se permite venirse abajo. Es aquel que lucha por sus ideales, por su trabajo, por sus cosas y su expresión social", sostuvo.

Nieto también planteó que el objetivo de este tipo de programas no necesariamente debe medirse únicamente por la cantidad de personas que completan una capacitación. Según explicó, de grupos numerosos pueden surgir algunos emprendimientos que, con el paso de los años, logren consolidarse como empresas, carreras profesionales, consultorios u otros proyectos sostenibles.

En ese sentido, Raíces busca que el acompañamiento inicial pueda convertirse en una herramienta para que los emprendedores conozcan el valor de sus capacidades, ordenen sus ideas y encuentren caminos para transformar una iniciativa personal en una actividad con posibilidades de crecimiento.

La continuidad del programa está prevista a través de esta red de instituciones públicas, privadas, universitarias y sociales. Las inscripciones para futuras ediciones suelen abrirse a mitad de año y son difundidas por las redes sociales de las organizaciones que participan de la iniciativa.