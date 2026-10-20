Xcity, un proyecto internacional encabezado por el empresario de origen chino Maodong Xu, promociona la construcción de una megaciudad tecnológica sobre 400.000 hectáreas en San Juan, una superficie equivalente a casi el 4,5% del territorio provincial, al tiempo que busca inversores. Sin embargo, altas fuentes calificadas del Gobierno provincial desmintieron la operación anunciada. "Absolutamente falso. La Provincia desconoce cualquier tipo de operación de la que se ofrece ahí", afirmaron a DIARIO HUARPE, al tiempo que advirtieron sobre una "posible estafa".

Ante esta situación, el Ejecutivo provincial dio intervención a la Dirección D-2 (Informaciones Policiales e Inteligencia Operativa), al área de Ciberdelitos y a Asesoría Letrada para evaluar eventuales medidas preventivas.

Si bien el proyecto cuenta con una página web que promociona inversiones y existen sociedades vinculadas registradas en Argentina, no hay documentación pública que acredite que el grupo posea o controle las tierras ofrecidas, cuente con las autorizaciones correspondientes o haya concretado las inversiones anunciadas.

Una ciudad-Estado en San Juan

En su sitio web, Xcity se presenta como la "primera ciudad-Estado del mundo impulsada por inteligencia artificial". El proyecto contempla destinar 240.000 hectáreas a generación de energía solar y centros de datos, 120.000 a producción agrícola, 20.000 a viviendas, 12.000 a industrias y 8.000 a una zona franca y financiera.

La empresa también menciona la Ruta Nacional 150 y el futuro túnel de Agua Negra como ventajas estratégicas para conectar el emprendimiento con Chile.

Sin embargo, la propuesta no se limita a un desarrollo inmobiliario. En su documentación, Xcity plantea solicitar al Estado argentino facultades de autogobierno parcial y conformar un consejo de inversores para administrar asuntos locales. Se trata de una aspiración empresarial, sin autorización estatal acreditada.

Ofrece derechos de uso de tierras

A través de la plataforma Xcity Genesis, el grupo promociona inversiones en paneles solares que incluyen derechos de uso de 2,60 metros cuadrados de terreno durante 30 años, con un anticipo del 10% para los equipos. La plataforma también ofrece una opción de pago en línea.

En su documentación legal, Xcity sostiene que los terrenos pertenecen a una sociedad registrada en Argentina y que los inversores accederían a derechos de uso mediante certificados digitales NFT, sin recibir títulos de propiedad.

No obstante, en la documentación pública examinada no se identificaron matrículas inmobiliarias ni escrituras que acrediten la disponibilidad de las 400.000 hectáreas anunciadas. Tampoco se pudo comprobar que las ofertas hayan derivado en operaciones efectivas.

Siete sociedades registradas

El Boletín Oficial de la Nación publicó el 19 de mayo la constitución de Xcity Argentina S.A.S., formalizada el 6 de mayo. En la documentación figuran Maodong Xu como administrador titular, Yun Tao como suplente y un domicilio declarado en avenida Córdoba 1352, Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, una investigación de Tengo Data identificó otras seis sociedades constituidas el 1 de octubre con la misma administración: Voltstone, Gridvera, Xcity Mining, Gridcrest, Voltara y Terrawatt.

La constitución de estas firmas coincidió temporalmente con decisiones judiciales de la Corte Suprema relacionadas con la Ley de Tierras. Sin embargo, esa coincidencia no acredita adquisiciones de inmuebles ni demuestra irregularidades.

Sospechas políticas

Las fuentes del Gobierno provincial también advirtieron sobre una posible "intencionalidad política de mezclar temas" y consideraron que la difusión del proyecto podría buscar perjudicar el prestigio internacional obtenido por San Juan a raíz de la minería y las recientes inversiones en dicha materia, como los RIGI que aprobó Nación.

No obstante, no aportaron pruebas que permitan identificar a los responsables de esa presunta maniobra ni establecer una vinculación política concreta.

Mientras las áreas provinciales evalúan eventuales medidas, sigue sin conocerse públicamente qué respaldo territorial, jurídico y financiero tiene el megaproyecto que Xcity promociona para San Juan.

La presentación ante inversores: la Ciudad Dorada

En su página web, Xcity promociona a San Juan como una de las regiones mejor posicionadas de América del Sur para desarrollar proyectos energéticos, tecnológicos e industriales. Bajo el nombre de "Golden City" (Ciudad Dorada), destaca las condiciones naturales de la provincia, con más de 2.500 horas de sol al año, que podrían alcanzar las 3.000 en determinadas zonas, como una ventaja para instalar parques solares a gran escala.

La presentación en la página web de Xcity.

La presentación también pone el foco en los recursos hídricos. La empresa asegura que el deshielo de la Cordillera de los Andes garantiza disponibilidad de agua para sostener operaciones industriales y refrigerar centros de datos. Sin embargo, esa afirmación no está acompañada de estudios técnicos que acrediten la disponibilidad efectiva del recurso para el megaproyecto anunciado.

Otro de los argumentos comerciales es la ubicación estratégica de San Juan. Xcity destaca la Ruta Nacional 150 como parte de un corredor bioceánico que permitiría conectar los mercados del Atlántico y el Pacífico a través de Chile. También menciona el futuro túnel de Agua Negra, todavía sin construir, como una infraestructura que convertiría a la provincia en un centro logístico para acceder a mercados de Estados Unidos, China, Europa y Medio Oriente.