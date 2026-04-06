Tras un período prolongado de calor agobiante causado por un bloqueo atmosférico que impidió el avance de frentes fríos, la provincia de San Juan experimentará un cambio abrupto en las condiciones climáticas desde este fin de semana. De acuerdo con el pronóstico semanal del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la masa de aire frío ingresada tras el paso del viento Pampero generará un descenso térmico significativo en la región cuyana.

Descenso de hasta 5 grados por debajo de lo normal

Según el informe del SMN, San Juan se encuentra dentro de la zona del país donde las temperaturas se ubicarán entre 4 y 5 grados por debajo de los valores históricos para el mes de abril. Este fenómeno se extenderá hasta el 9 de abril y afectará especialmente al centro y oeste de la provincia, incluyendo el Valle del Tulúm y las áreas precordilleranas.

Para los primeros días de la semana, se esperan las siguientes temperaturas en el Gran San Juan:

Lunes 6 de abril: mínima de 9°C, máxima de 17°C, con viento del sector sur.

Martes 7 de abril: mínima de 8°C, máxima de 18°C, cielo despejado.

Miércoles 8 de abril: mínima de 10°C, máxima de 22°C.

Jueves 9 de abril: mínima de 12°C, máxima de 25°C.

En zonas de montaña como Calingasta, Iglesia o Jáchal, las mínimas podrían descender hasta los 5°C, con riesgo de heladas meteorológicas durante las madrugadas del lunes y martes.

Estabilización térmica a partir del 10 de abril

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, recién a partir del viernes 10 de abril se espera que las condiciones climáticas se estabilicen, con temperaturas más acordes a las esperadas para el otoño en la provincia. A partir de esa fecha, las mínimas oscilarían entre 14°C y 16°C, mientras que las máximas rondarían entre 24°C y 27°C.

El pronóstico trimestral del organismo, que abarca hasta junio inclusive, indica que el promedio general de temperaturas para ese período se ubicará por encima de lo normal en todo el país, por lo que este episodio de frío anticipado se presenta como un paréntesis breve dentro de una estación que se prevé más cálida que lo habitual.