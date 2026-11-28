San Juan tendrá un fin de semana marcado por las altas temperaturas, con máximas que alcanzarán los 36°C este sábado 28 de noviembre y los 38°C el domingo, según el pronóstico del tiempo.

Para este sábado, se espera una mañana parcialmente nublada, con una temperatura de 26°C y viento del sector noreste. Durante la tarde, el termómetro llegará a los 36°C, en una jornada de calor intenso que estará acompañada por la posibilidad de tormentas.

La probabilidad de precipitaciones para la tarde se ubica entre el 40% y el 70%, mientras que el viento soplará del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, el pronóstico indica tormentas aisladas, con una probabilidad de lluvia también entre el 40% y el 70%. La temperatura descenderá hasta los 21°C y el viento rotará al sector noroeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

El domingo seguirá el calor en San Juan

Para el domingo 29 de noviembre, se prevé que las altas temperaturas continúen en la provincia. La jornada comenzará con cielo mayormente nublado durante la madrugada y una temperatura de 21°C.

Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 26°C. Sin embargo, durante la tarde se espera el momento más caluroso del fin de semana, con una máxima de 38°C.

El pronóstico señala que las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas durante la tarde, con baja probabilidad de precipitaciones. El viento será leve, del sector noroeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 33°C y podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.