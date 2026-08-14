El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para San Juan y anticipó un fin de semana con temperaturas agradables durante el viernes y sábado, seguido de un cambio en las condiciones meteorológicas para el domingo, cuando aumentará la probabilidad de lluvias.

Para este viernes 14 de agosto, el SMN prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura durante la mañana será de 3°C, mientras que por la tarde alcanzará una máxima de 17°C. Durante la noche, el registro térmico descenderá hasta los 11°C.

El viento tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h. Durante la mañana soplará desde el norte, por la tarde rotará al sudeste y durante la noche llegará desde el sudoeste.

Cómo seguirá el tiempo el sábado

Según el pronóstico del SMN, el sábado 15 comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 10°C durante la madrugada. Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 4°C.

Durante la tarde se espera el momento más templado de la jornada, con una máxima de 18°C y cielo mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0% y 10%.

Por la noche, la temperatura rondará los 14°C y el viento aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, proveniente del sur.

El domingo aumenta la probabilidad de lluvias

El cambio más importante previsto por el SMN llegará el domingo 16 de agosto. El organismo anticipa lluvias durante la mañana, con una temperatura estimada de 6°C y una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.

Para la tarde y la noche, la probabilidad de lluvias aumentará y se ubicará entre 40% y 70%. La temperatura máxima prevista será de 15°C, mientras que el viento continuará soplando desde el sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

De esta manera, el pronóstico del SMN marca un fin de semana que comenzará con temperaturas de hasta 18°C y condiciones mayormente estables, pero que terminará con mayor nubosidad y lluvias en San Juan.