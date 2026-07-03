La ola polar continuará afectando a San Juan durante los próximos días y mantendrá las temperaturas bajo cero en gran parte de la provincia. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el frío intenso persistirá al menos hasta el domingo, con mínimas que oscilarán entre los -3°C y los -1°C, mientras que las máximas apenas alcanzarán entre 8°C y 13°C.

Para este viernes 3 de julio se espera una jornada con cielo nublado durante la mañana, mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado hacia la noche. La temperatura mínima será de -1°C y la máxima llegará a los 8°C. El viento soplará del norte y noreste entre 7 y 22 km/h, sin probabilidad de precipitaciones.

El sábado será el día más frío del período. Durante la mañana se registrará una mínima de -3°C, mientras que la madrugada comenzará con -1°C. La máxima alcanzará los 9°C por la tarde. El cielo estará parcialmente nublado, con presencia de neblina durante las primeras horas del día, y los vientos rotarán del noreste al sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h durante la tarde. Tampoco se esperan lluvias.

Para el domingo, las condiciones comenzarán a mejorar levemente durante la tarde. La jornada iniciará con una mínima de -2°C y cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo estará despejado y la temperatura máxima llegará a los 13°C. El viento será del sector sur durante la madrugada y cambiará al este hacia el final del día.

Aunque las máximas mostrarán un leve ascenso el domingo, las temperaturas bajo cero seguirán marcando las primeras horas de cada jornada, por lo que continuará siendo necesario extremar los cuidados ante el frío, especialmente durante la madrugada y la mañana, cuando se registrarán las condiciones más rigurosas.