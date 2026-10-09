El viernes estará marcado por lluvias aisladas y una temperatura máxima de 19°C. Para el sábado se espera un descenso térmico, con una mínima de 10°C y cielo mayormente nublado. El domingo volverán las probabilidades de precipitaciones durante la tarde y la noche.

El tiempo en San Juan estará marcado por las lluvias aisladas, las lloviznas y las bajas temperaturas durante este viernes 9 de octubre. Según el pronóstico, la jornada tendrá una mínima de 11°C y una máxima de 19°C, mientras que las condiciones frescas se mantendrán durante el sábado y el domingo.

Durante la mañana del viernes se esperan lluvias aisladas, con una temperatura de 11°C y vientos del sector noroeste de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la tarde, las precipitaciones podrían continuar de manera intermitente, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. La máxima llegará a los 19°C y el viento rotará hacia el sur, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Hacia la noche se prevén lloviznas, con una temperatura cercana a los 14°C y viento del sur de entre 13 y 22 kilómetros por hora. De esta manera, el cierre de la jornada tendrá condiciones frescas y húmedas.

Un sábado nublado y con temperaturas bajas

Para el sábado 10 de octubre se anticipa una jornada mayormente nublada, con escasas probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas se ubicarán entre los 10°C y los 16°C, por lo que se espera un día frío, especialmente durante las primeras horas.

En la madrugada, la mínima rondará los 11°C, con viento del sudeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Durante la mañana, el termómetro descenderá hasta los 10°C y el cielo estará mayormente nublado, sin probabilidad significativa de lluvias.

Por la tarde, la temperatura alcanzará los 16°C y el viento perderá intensidad. Para la noche se espera una nueva baja térmica, con unos 11°C y cielo mayormente nublado.

El domingo volverá la posibilidad de lluvias

El domingo 11 de octubre comenzará con condiciones más estables y cielo parcialmente nublado. Durante la madrugada y la mañana se espera una temperatura mínima de 10°C, con viento leve del sudoeste y sin probabilidades de precipitaciones.

Sin embargo, el panorama cambiará durante la tarde y la noche, cuando podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima llegará a los 21°C y el viento del sudoeste tendrá velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Así, el fin de semana combinará mañanas frías, nubosidad y períodos de lluvia, con una mejora térmica prevista para el domingo por la tarde, aunque con la posibilidad de nuevas precipitaciones.