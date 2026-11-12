San Juan tendrá este jueves 12 de noviembre una jornada marcada por las altas temperaturas, con una máxima prevista de 38°C durante la tarde. El cielo estará parcialmente nublado y no hay probabilidades de precipitaciones. Para el viernes se anticipa otro día caluroso, aunque podrían registrarse tormentas aisladas.

La jornada comenzó con una temperatura de 17,2°C a las 7, según los datos meteorológicos, con una humedad del 52%, presión de 942,6 hectopascales y viento del sudoeste a 4 kilómetros por hora.

Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso. Durante la mañana se espera una temperatura de 29°C, mientras que por la tarde llegará a los 38°C, el valor más alto previsto para este jueves. Hacia la noche, el calor continuará, con una temperatura estimada de 35°C.

En cuanto a las condiciones del cielo, se espera que esté algo nublado durante la mañana y mayormente nublado por la tarde y la noche. Sin embargo, la nubosidad no estará acompañada de lluvias, ya que la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada. El viento soplará del norte, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, y cambiará al sur durante la noche.

Cómo seguirá el tiempo en San Juan el viernes

Para el viernes 13 de noviembre se espera otra jornada con temperaturas elevadas. La mínima prevista será de 23°C durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 37°C por la tarde.

El pronóstico anticipa algo de nubosidad durante las primeras horas y un cielo mayormente nublado por la mañana. Sin embargo, hacia la tarde y la noche podrían desarrollarse tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 10% y el 40%.

Además, se prevé un cambio en las condiciones del viento. Durante la tarde y la noche soplará del sector sur, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.