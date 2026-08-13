El tiempo en San Juan se presentará este jueves 13 de agosto con cielo parcialmente nublado, bajas temperaturas y sin probabilidad de precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico. La jornada comenzará fría, con una temperatura cercana a los 2°C durante la mañana, mientras que por la tarde la máxima llegará a 15°C.

Durante las primeras horas del día, el viento soplará desde el Oeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Hacia la tarde, la dirección cambiará al Sur, manteniéndose dentro del mismo rango de intensidad. Por la noche continuará el cielo parcialmente nublado, con una temperatura estimada de 11°C y viento del Sur de entre 7 y 12 km/h.

Uno de los datos destacados del pronóstico es la ausencia de lluvias, ya que la probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada. De esta manera, se espera un día estable, aunque con una marcada amplitud térmica entre las primeras horas y la tarde.

Cómo seguirá el tiempo el viernes

Para el viernes 14 de agosto, las condiciones se mantendrán estables y nuevamente sin lluvias. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y las temperaturas mostrarán un leve ascenso respecto del jueves.

La madrugada comenzará con unos 5°C, mientras que durante la mañana la temperatura rondará los 4°C. El viento será prácticamente calmo durante las primeras horas, con velocidades de entre 0 y 2 km/h y dirección Sudoeste.

Durante la tarde se registrará la temperatura más elevada del período, con una máxima estimada de 17°C. En ese momento, el viento soplará desde el Sudeste a velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta los 11°C, mientras que el viento rotará al Sudoeste y se mantendrá entre los 13 y 22 km/h.