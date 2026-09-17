San Juan comenzó este jueves 17 de septiembre con 6°C y cielo parcialmente nublado, en una jornada que tendrá un marcado ascenso de temperatura. Según los datos registrados a las 7, la humedad era del 68%, la presión atmosférica de 946,6 hPa, el viento soplaba del Este a 4 km/h y la visibilidad alcanzaba los 15 kilómetros.

Durante la mañana, se espera que el cielo se presente algo nublado y la temperatura llegue a unos 8°C. No obstante, las condiciones cambiarán hacia la tarde, cuando se prevé una máxima de 26°C, con cielo mayormente nublado y viento del Sudeste de entre 13 y 22 km/h.

Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 20°C, con vientos del Sur de entre 7 y 12 km/h. Para toda la jornada se mantiene una probabilidad de precipitaciones del 0%.

Cómo seguirá el viernes

Para el viernes 18 de septiembre, el pronóstico anticipa condiciones similares, aunque con una máxima algo superior. La jornada comenzará con 10°C durante la madrugada y cielo parcialmente nublado.

Por la mañana, la temperatura rondará los 19°C, mientras que durante la tarde alcanzará una máxima de 27°C. El cielo continuará parcialmente nublado durante todo el día y tampoco se esperan lluvias.

Los vientos tendrán velocidades de entre 7 y 22 km/h, con cambios en su dirección predominante según el momento del día. Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 17°C.

De esta manera, el cierre de la semana estará marcado en San Juan por temperaturas agradables, nubosidad variable y ausencia de precipitaciones, con máximas de entre 26 y 27°C.