El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido su pronóstico detallado para la provincia de San Juan, correspondiente al jueves 18 y viernes 19 de junio de 2026, anticipando condiciones mayormente secas y un marcado descenso de la temperatura durante las noches y madrugadas, con todas las variables expresadas en sus unidades correspondientes.

Para la jornada del jueves, se espera un inicio con cielo brumoso y probabilidad de lloviznas durante la mañana, con un porcentaje de precipitación que oscilará entre el 10 % y el 40 %. A medida que avance el día, hacia la tarde, el cielo transitará a parcialmente nublado, reduciendo la probabilidad de lluvias a un rango del 0 % al 10 %, mientras que para la noche se prevé una condición de algo nublado sin chances de precipitaciones (0 %). Las temperaturas para este día presentarán una amplitud térmica significativa, con una mínima de 3 °C por la mañana, ascendiendo a una máxima de 17 °C durante la tarde y descendiendo a 8 °C en el período nocturno. En cuanto al viento, se mantendrá con velocidades constantes que irán de 13 km/h a 22 km/h a lo largo de todo el día, aunque con un cambio en su dirección predominante: por la mañana soplará desde el noroeste, rotando al sudeste para la tarde y la noche. No se prevén ráfagas significativas para esta fecha.

El viernes 19, en tanto, se caracterizará por un cielo con abundante nubosidad. La madrugada se presentará mayormente nublada, condición que se mantendrá durante la mañana con intervalos de parcialmente nublado. Para la tarde, el cielo se tornará nublado, finalizando la noche nuevamente con predominio de nubes. Las probabilidades de precipitación serán nulas durante toda la jornada, registrando un 0 % en todos los tramos horarios. Las temperaturas matutinas serán particularmente frías, con una mínima de 4 °C en la madrugada y descendiendo aún más a 3 °C durante la mañana. La tarde ofrecerá un alivio con una máxima de 18 °C, para luego bajar a 13 °C en la noche. El viento se presentará con intensidad variable: por la madrugada y la mañana se registrarán velocidades de 7 km/h a 12 km/h con dirección noroeste y norte respectivamente; por la tarde aumentará su intensidad alcanzando los 13 km/h a 22 km/h con origen sur, para disminuir nuevamente por la noche a un rango de 7 km/h a 12 km/h provenientes del sudoeste. Al igual que el día anterior, no se esperan ráfagas destacadas.