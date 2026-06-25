El tiempo en San Juan estará marcado por el frío durante las primeras horas del día y una variación en la nubosidad, de acuerdo al pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este jueves 25 de junio se espera una jornada sin lluvias, con cielo despejado durante la mañana, algo nublado por la tarde y parcialmente nublado hacia la noche.

La temperatura mínima prevista será de 1 grado durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 16 grados en horas de la tarde. Durante la noche, el registro térmico descenderá hasta los 10 grados.

En cuanto al viento, el SMN indicó que durante la mañana soplará desde el sector sur con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para la tarde y noche, el viento rotará hacia el noroeste con intensidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para el viernes 26 de junio, las condiciones se mantendrán estables. El organismo nacional anticipó cielo algo nublado durante la madrugada y parcialmente nublado durante el resto de la jornada, con probabilidad de precipitaciones del 0%.

La temperatura continuará baja al inicio del día, con una mínima estimada de 3 grados durante la madrugada y 7 grados por la mañana. Por la tarde, el termómetro podría alcanzar los 17 grados, mientras que durante la noche volvería a descender hasta los 10 grados.

El viento para el viernes predominará desde el noroeste durante la madrugada y mañana, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la tarde y noche cambiará al sector sur, con registros estimados entre 13 y 22 kilómetros por hora.

De esta manera, San Juan atravesará dos jornadas de tiempo estable, sin lluvias previstas y con amplitud térmica marcada entre las horas más frías y el período de mayor temperatura del día.