San Juan tendrá una jornada calurosa este jueves 29 de octubre, con una temperatura máxima de 30°C y probabilidad de tormentas aisladas durante la tarde y la noche. Para el viernes se espera que el termómetro alcance los 31°C, con menor probabilidad de precipitaciones.

El pronóstico indica que la mañana del jueves comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 14°C. El viento soplará desde el sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la tarde, la temperatura llegará a los 30°C y aumentará la nubosidad, con probabilidad de tormentas aisladas de entre el 10% y el 40%. Estas condiciones podrían mantenerse durante la noche, cuando la temperatura descenderá hasta los 23°C y continuará la posibilidad de precipitaciones.

Para el viernes 30 de octubre, se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado hacia la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 31°C.

En cuanto a las lluvias, la probabilidad será nula durante la madrugada y la mañana del viernes. Por la tarde y la noche, se ubicará entre el 0% y el 10%, lo que representa una disminución respecto de las condiciones previstas para este jueves.

El viento presentará variaciones en su dirección a lo largo del viernes. Durante la madrugada llegará desde el noroeste, mientras que por la mañana y la tarde predominará el sector noreste. Por la noche, rotará hacia el sudoeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, salvo durante la madrugada, cuando se esperan valores de entre 13 y 22 kilómetros por hora.