San Juan comenzó este lunes 2 de noviembre con 15°C y cielo parcialmente nublado. Según el pronóstico, la temperatura máxima llegará a los 28°C durante la tarde, mientras que hacia la noche aumentará la probabilidad de precipitaciones.

La jornada comenzó con una humedad del 63%, una presión atmosférica de 944 hectopascales y viento del sector sur a 15 kilómetros por hora. La visibilidad se mantiene en 15 kilómetros.

De acuerdo con los datos meteorológicos, durante la mañana el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 19°C y probabilidades de lluvia de entre el 0% y el 10%. El viento soplará desde el sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares, aunque la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 28°C. El viento será del sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, y las posibilidades de precipitaciones continuarán siendo bajas.

Sin embargo, el panorama podría cambiar durante la noche. El pronóstico anticipa tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Para ese momento se espera una temperatura de 23°C y viento del sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo el martes en San Juan

Para el martes 3 de noviembre se espera una jornada sin precipitaciones significativas y con temperaturas más elevadas. La mínima prevista será de 16°C durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 30°C por la tarde.

Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura llegará a los 21°C. Por la tarde se mantendrán las condiciones, con una máxima de 30°C y viento del sudoeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche aumentará la intensidad del viento, que continuará soplando desde el sudoeste con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora. La temperatura descenderá hasta los 23°C.