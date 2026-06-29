El frío se intensificará durante los próximos días en San Juan, según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipó una semana marcada por temperaturas bajo cero, especialmente durante las primeras horas de la jornada.

Para este lunes 29 de junio, el organismo prevé una mañana con cielo algo nublado y una temperatura mínima de -1°C. Durante la tarde, las condiciones mejorarán con cielo ligeramente nublado y una máxima estimada de 12°C, mientras que hacia la noche el cielo estará despejado y la temperatura descenderá hasta los 6°C.

El viento será otro de los factores presentes durante la jornada, con circulación predominante del sector sur y velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde. No se esperan precipitaciones, con una probabilidad del 0%.

Martes con heladas y registros negativos

El martes 30 de junio llegará con un escenario todavía más frío. Según el SMN, durante la madrugada la temperatura podría alcanzar los -2°C, mientras que la mañana tendrá una mínima de -1°C.

A pesar del frío intenso al comienzo del día, la temperatura ascenderá durante la tarde hasta los 13°C, con cielo algo nublado. Por la noche, se espera cielo despejado y una temperatura cercana a los 8°C.

Las condiciones se mantendrán estables, sin probabilidad de lluvias, aunque las bajas temperaturas obligarán a extremar cuidados durante las primeras horas del día, especialmente en zonas rurales y sectores donde suelen registrarse heladas.

El pronóstico anticipa así una semana con predominio de aire frío en la provincia, con amaneceres bajo cero y tardes con recuperación térmica moderada.